Successos
Desallotgen en un sol dia dos immobles ocupats a Figueres
Un dels desnonaments s'ha pogut dur a terme en les primeres 24 hores, aplicant el nou protocol policial aprovat per l'Ajuntament
Josep López Navarro
L'Ajuntament de Figueres, amb el suport dels Mossos d'Esquadra, ha desallotjat aquest dimarts dos immobles ocupats il·legalment. D'una banda, s'ha desocupat una casa en ruïnes situada al carrer Tapis, 9, on convivien cinc ocupes que havien generat "molts problemes als veïns de la zona" en els darrers mesos, segons informen fonts municipals. Es tractava d’un desnonament programat que s’ha dut a terme per ordre judicial.
D'altra banda, s'ha desallotjat un immoble del número 29 del carrer Via Emporitana. En aquest cas, tres ocupes van forçar la porta aquest dilluns a la nit. El desnonament ha estat "exprés", és a dir, s’ha pogut dur a terme en les primeres 24 hores, aplicant el nou protocol policial aprovat a Figueres, gràcies a l'avís i la col·laboració dels veïns.
Cop a les ocupacions
El nou Protocol davant d’ocupacions va ser formalitzat a partir d'un decret d'alcaldia del 18 de setembre i ha estat el resultat de la implicació municipal en la lluita contra les ocupacions il·legals. La instrucció estableix els procediments que s'han de seguir per actuar de manera "ràpida i efectiva". El text s'ha redactat a partir dels acords assolits pels magistrats de l'Audiència de Girona, que van unificar els criteris per facilitar i agilitzar el desallotjament d'habitatges acabats d'ocupar.
D'altra banda, l'Ajuntament de Figueres crearà una Oficina Antiocupacions per informar i acompanyar els veïns afectats. El nou organisme buscarà els propietaris perquè posin una denúncia. El propòsit és intentar prevenir les ocupacions il·legals i, a la vegada, facilitar que es pugui actuar en les primeres hores.
