Successos
Desmantellen un cultiu de 130 plantes de marihuana al barri de la Marca de l'Ham de Figueres
La policia investiga una persona responsable de la plantació
La Guàrdia Urbana de Figueres ha desmantellat una plantació de 130 plantes de marihuana al barri de la Marca de l'Ham.
La policia investiga una persona, responsable del cultiu, per un presumpte delicte contra la salut pública i per frau elèctric.
