Figueres estrena una nova aplicació mòbil per comunicar incidències a l'espai públic
L'objectiu és combatre l'incivisme i revertir la degradació urbana amb la col·laboració dels veïns
L'Ajuntament de Figueres ha estrenat una nova aplicació pel mòbil per comunicar incidències a l'espai públic. Amb el nom 'Cuidem Figueres', l'objectiu és combatre l'incivisme i revertir la degradació urbana amb la col·laboració dels veïns. La nova eina aglutina tots els serveis urbans: brigada, verd urbà, recollida d'escombraries, deixalleria, neteja viària, enllumenat i medi ambient. Per facilitar el seu ús, el consistori ha habilitat punts d'ajuda en equipaments municipals. L'alcalde, Jordi Masquef, ha destacat que la nova aplicació vol fer "partícips els veïns en la cura de l'espai públic" i ha instat els figuerencs a col·laborar-hi. "Els necessitem perquè siguin els nostres ulls de la ciutat", ha afirmat.
El nou canal de comunicació d'incidències es troba dins l'aplicació Figueres 360, i busca unificar en una sola aplicació tots els serveis municipals i els de Fisersa. Així, 'Cuidem Figueres' aglutina en una sola eina tots els serveis urbans: brigada, verd urbà, recollida d’escombraries, deixalleria, neteja viària, enllumenat i medi ambient.
El consistori ha informat que, per facilitar l’ús de l’aplicació a tota la ciutadania, s’habilitaran punts d’ajuda en equipaments municipals per donar suport a les persones grans o amb dificultats digitals en el procés de descàrrega i d'ús.
L'objectiu és millorar l'espai públic, combatre l'incivisme i revertir la degradació urbana. "L'aplicació vol ser una eina de corresponsabilitat ciutadana, convidant els figuerencs a actuar com a col·laboradors en la cura i manteniment de la ciutat", han destacat des del consistori en un comunicat.
En aquest sentit, l'alcalde, Jordi Masquef, ha remarcat que es vol fer partícips als veïns en la cura de l'espai públic i ha instat els figuerencs a implicar-s'hi. "Els necessitem perquè siguin els nostres ulls arreu de la ciutat", ha afirmat.
