Detenen un veí de Garriguella per violar una dona de més de 90 anys
Els Mossos d'Esquadra mantenen la investigació oberta
Els Mossos d’Esquadra investiguen una agressió sexual amb penetració a una dona de més de 90 anys a Garriguella.
Els fets haurien tingut lloc el passat 2 de novembre al domicili de la víctima. Fonts policials indiquen que l’home no hauria exercit violència, tot i que hauria agredit sexualment la dona.
Un familiar de la víctima va denunciar els fets a la comissaria de Figueres, i aquest dijous, a les vuit del matí, els agents van detenir el sospitós.
L’home, de 51 anys, està acusat de moment com a presumpte autor d’un delicte d’agressió sexual amb penetració. Els Mossos mantenen el cas obert i estan instruint les diligències, confirmen des del cos policial.
"Guanyat la seva confiança"
Víctima i agressor es coneixien. Es tracta d’un veí de la dona d'edat molt avançada, que s’hauria guanyat la seva confiança, possiblement per interessos econòmics, abans d’abusar-ne.
L’arrestat té antecedents policials, però no per delictes sexuals.
Com és habitual en aquests casos i marca el protocol, la víctima va ser traslladada a un centre sanitari per a una exploració mèdica, i un forense n’ha fet l’avaluació.
