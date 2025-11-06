Pressupost 2026
El nou pavelló i la sala polivalent de Vilatenim, principals inversions del pressupost de Figueres per al 2026
La proposta del Govern de Jordi Masquef arriba al ple municipal amb un import global de 83,7 milions d'euros
La ràtio de l'endeutament municipal baixa del 40% amb el compliment dels ingressos previstos en l'exercici actual
El capítol d'inversions ascendeix a 9,7 milions d'euros, amb diverses partides destinades a millorar l'espai urbà
Santi Coll
L'equip de Govern de l'Ajuntament de Figueres porta al ple, aquest dijous, la proposta del pressupost general de la corporació del 2026 per a la seva aprovació inicial. Els comptes generals ascendeixen a 83.707.750 euros, una xifra que representa un 0,79% més que la del pressupost d'enguany. Entre les inversions més destacades hi ha la de l'inici de la construcció del pavelló poliesportiu del sector Olivar Gran (2.942.534 euros), el nou centre cívic polivalent de Vilatenim (1.094.900 euros) i la primera fase de l'acabament de les obres del Casino Menestral (500.000 euros). El capítol d'inversions ascendeix a 9,7 milions d'euros, amb diverses partides destinades a millorar l'espai urbà en aspectes com l'asfaltatge, les voreres, el mobiliari i la renovació integral de les zones de jocs infantils dels jardins Puig Pujades i la plaça de Catalunya.
També hi haurà aportacions importants per a la nova seu de les associacions el Dofí i TEA Alt Empordà (325.000 euros) i la construcció del nou espai polivalent al costat del poliesportiu Roser Llop, que ha de permetre el retorn del tennis taula a la zona esportiva (200.000 euros). Aquesta obra té un pressupost global de més de mig milió d'euros, una part dels quals procediran d'un mecenatge privat. El Govern també ha pressupostat 113.000 euros per al segon dels tres pagaments que farà per a l'adquisició de l'immoble que ha de permetre l'ampliació del Museu del Joguet, al carrer Sant Pere.
Renovacions urbanístiques
Urbanísticament, un dels objectius del 2026 és executar el projecte de millora del carrer Doctor Ferran, en el tram del seu costat dret (250.000 euros) i redactar els projectes de millora del carrer Avinyonet i l'avinguda de Perpinyà.
La proposta de pressupost ha estat presentada per l'alcalde Jordi Masquef, la primera tinent d'alcalde, Carme Martínez i el regidor d'Hisenda, Ramon Pastoret. Aquest darrer ha destacat que la situació econòmica de l'ajuntament de Figueres "és molt diferent de la d'ara fa dos anys". El Consistori ha deixat enrere el pla d'ajustament financer que tutelava la Generalitat i a hores d'ara llueix de manera destacada una notable baixada de la ràtio d'endeutament municipal per sota del 40%, una xifra "molt raonable", segons l'alcalde Masquef i notablement allunyada del 110% que havia assolit la hisenda municipal en èpoques anteriors.
Fons de contingència
El pressupost també inclou dues partides "preventives", demanades des de l'àrea d'Intervenció, en forma de Fons de Contingència. Una d'elles és de 650.000 euros, que s'utilitzaríem en cas que la Llei de pressupostos de l'Estat acordés una pujada retrospectiva de les retribucions del personal i una altra de 2.117.000 per no gastar-los abans de conèixer la contribució anual de l'Estat.
Principi d'acord per a la segona biblioteca
L'alcalde Jordi Masquef també ha anunciat que hi ha un principi d'acord amb la Generalitat per a la construcció de l'edifici de la segona biblioteca, que s'aixecarà al costat de nou arxiu local i comarcal a la zona del Rec Arnau. La Generalitat es farà càrrec de l'Arxiu i la Biblioteca es finançarà a tres bandes: Ajuntament, Disputació de Girona i Generalitat de Catalunya.
Papereres resistents com les de Bilbao
Carme Martínez, responsables de Serveis Urbans, ha mostrat la seva determinació en treballar a fons per a la millora de la via pública, amb nombroses actuacions i la continuïtat del pla d'asfaltatge. També ha explicat que, després d'un estudi previ, l'Ajuntament ja té a punt la distribució de 200 papereres noves, algunes de les quals seran reubicades en nous espais per a substituir les actuals. El model escollit va ser el mateix que va triar l'Ajuntament de Bilbao quan havia de combatre la kale borroka en els carrers de la seva ciutat per a garantir-ne la durabilitat. I esperem "desencallar definitivament el tema del contracte de neteja i que puguem estrenar el nou servei ben aviat", ha afegit.
Contacte amb l'oposició
Abans d'arribar al ple, entre finals de setembre i principi d'octubre, el regidor d'Hisenda Ramon Pastoret va contactar amb tots els grups municipals de l'oposició per a explicar-los el full de ruta i demanar-los les seves aportacions per a transaccionar-les si hi havia acord previ. Alguns d'ells ja les havien fet fins a la setmana passada, altres han esperat fins aquesta mateixa setmana. Pastoret deixa oberta la porta a modificacions puntuals si arriba el cas, tot i que el pes de la majoria del grup de Junts, en el Govern, tindrà la darrera paraula.
