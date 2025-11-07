Un acord de darrera hora entre Junts i ERC amplia el suport majoritari al pressupost de Figueres per al 2026
L'Ajuntament augmentarà el fons del sòl i dotarà el Pla Local d'Habitatge 2026-2036
El PSC manté el seu vot contrari perquè no hi ha partida per a recuperar el Defensor del Ciutadà
Santi Coll
Amb els tretze vots de l'equip de Govern de Junts i els dos del grup d'Esquerra Republicana, el ple de l'Ajuntament de Figueres ha aprovat inicialment el pressupost municipal per a l'any 2026, quantificat en 83,7 milions d'euros. El PSC i la CUP han votat en contra i la regidora no adscrita s'ha abstingut. Des de finals de setembre, el regidor d'Hisenda, Ramon Pastoret, havia mantingut contactes amb l'oposició per a "mantenir la porta oberta" en la confecció de les partides destinades al pròxim exercici. A l'hora de la veritat, la sessió plenària va arrencar amb mitja hora de retard a causa de la negociació in extremis que van mantenir els representants de Junts i ERC per a arribar a un acord en tres punts bàsicament relacionats amb la política municipal d'habitatge. L'acord va arribar i entre els dos grups van sumar una àmplia majoria en el plenari.
La portaveu d'Esquerra, l'exalcaldessa Agnès Lladó, i el mateix regidor d'Hisenda, van ser els encarregats d'explicar l'abast d'aquest acord que afecta directament dues partides del pressupost i que genera una tercera que no hi està implicada. Aquesta darrera és l'aprofitament urbanístic de la transformació dels terrenys de l'antiga sitja de gra de can Guillamet per a la partida de sòl municipal, amb un import de 350.000 euros. Les altres dues transaccions sí que han fet modificar directament dos apartats del primer esborrany del pressupost per al 2026. La primera d'elles utilitzarà 75.000 euros de la partida destinada a l'espai públic, que era de 475.000 euros, per a la redacció de la segona fase del projecte de reforma del jardí Enric Morera. També es faran servir 50.000 del projecte de millora de calefacció de dependències municipals, que era de 450.000 euros, per a destinar-los al Pla Local d'Habitatge 2026-2036. "Per ERC, l'habitatge és el pal de paller de la ciutat", va afirmar Agnès Lladó per celebrar l'acord a dues bandes.
Dues votacions amb resultats diferents
Aquestes modificacions es van haver de votar en primera instància, ja que modificaven substancialment el dictamen del pressupost. Només el PSC va votar-hi en contra. Els socialistes també van argumentar el seu vot negatiu a tota la proposta pressupostària perquè, segons el seu portaveu Alfons Martínez Puig, el Govern de Jordi Masquef no havia escoltat les seves peticions, la més rellevant de les quals era la recuperació de la figura del Defensor del Ciutadà amb una remuneració semblant a la d'un regidor de la corporació. Junts i PSC van debatre l'oportunitat en el temps d'aquesta proposta. El regidor Josep Maria Bernils va intervenir per a explicar que hi havia un principi d'acord amb la Sindicatura de Comptes de Catalunya per tal que des d'ella s'assumeixi una part de la feina que hauria de desenvolupar. Ramon pastoret també va lamentar que els socialistes no moguessin fitxa malgrat que el Govern havia acceptat "sis de les seves onze propostes. El portaveu del PSC va lamentar, en canvi, s'obviés el fet que la recuperació del Defensor ja s'havia tractat en un ple anterior del mes de març d'enguany. "És una figura necessària que aprofundeix en la normalitat democràtica", va dir.
Ramon Pastoret va replicar al poraveu socialista indicant-li que li havia dit que estava disposat a estudiar el tema del Defensor abans del ple i que es va tirar enrere quan el dia abans de la sessió, el PSC ja va fer públic que votaria en contra, perdent així l'ocasió de negociar un acord com ho havien fet Junts i ERC a darrera hora.
El PSC també va trobar massa curta l'opció de Govern d'ampliar la plantilla de la Guàrdia Urbana amb tres agents més. L'alcalde Jordi Masquef va aprofitar l'ocasió per a tornar a plantejar la càrrega de responsabilitats que tenen els ajuntaments davant la inoperativitat de les administracions superiors en alguns camps, i va posar com a exemple el fet que els Mossos d'Esquadra són els que tenen les competències en matèria de seguretat ciutadana i que, en molts casos, l'esforç l'acaben fent les policies locals per falta d'efectius del cos català.
"Calcar el discurs" de la CUP
Per part de la CUP, el seu únic regidor, Xavier Colomer, va ironitzar sobre el fet que el seu argumentari contra el pressupost de Junts podia calcar-lo de l'any passat "perquè és el mateix". Ell i l'alcalde Masquef van posar damunt la taula les diferències de "model de ciutat" que hi ha entre les dues formacions. Colomer va ser especialment crític amb l'absència d'una partida pressupostària especialment dedicada a la nova regidoria de Llengua Catalana. El regidor d'aquesta àrea, Josep Maria Bernils, va assegurar que l'Ajuntament tenia obertes diverses opcions, entre elles l'aprofitament dels 40.000 euros de la partida del Consorci de Normalització Lingüística "de la qual no en trèiem prou rendiment".
L'exportaveu electa del PP i actual regidora no adscrita, Àngela Domènech, va destacar les seves trobades amb el regidor d'Hisenda per a potenciar les millores d'enllumenat, mobiliari urbà i neteja de grafitis i va argumentar la seva abstenció a causa de l'incompliment d'alguns acords pactats per a l'exercici en curs. El portaveu de Vox, Jordi Vivo, no va assistir a la sessió haver excusat la seva absència per motius personals.
