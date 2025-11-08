90 anys d'història de l'Hotel Terraza de Roses
L’establiment, fundat el 1935 per Honorat Gotanegra i Visitació Vilà, repassa nou dècades d’hospitalitat amb una exposició i un relat audiovisual que homenatgen quatre generacions de dedicació familiar
L’Hotel & Spa Terraza de Roses ha celebrat aquest divendres al vespre el seu 90è aniversari amb un acte que ha reunit família, autoritats, treballadors, col·laboradors i representants del sector turístic i empresarial. L’esdeveniment ha servit per retre homenatge a una trajectòria de gairebé un segle i per reafirmar el compromís del grup amb la sostenibilitat, la digitalització i la qualitat del turisme a la Costa Brava.
Fundat el 1935 per Honorat Gotanegra i Visitació Vilà, l’Hotel Terraza va ser el primer establiment del que avui és Terraza Group, un projecte familiar que suma quatre generacions dedicades a l’hospitalitat i al desenvolupament turístic de Roses i l’Empordà.
L’acte, conduït per la periodista Sheila Alen, va comptar amb la presència del president del Parlament, Josep Rull, el president de la Diputació i del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, Miquel Noguer, i l’alcalde de Roses, Josep Maria Martínez, que van destacar la contribució del Terraza al creixement econòmic i turístic del municipi.
La presidenta del grup, Mercè Portell, va agrair als gairebé dos-cents assistents “la seva presència en un dia tan assenyalat per la família Gotanegra Portell”. Per la seva banda, el director general i net dels fundadors, Miquel Gotanegra Portell, va recordar els orígens de l’hotel i la figura del seu avi, “un home valent i apassionat que va entendre que la millor manera d’acollir era fer sentir com a casa els qui venien de fora”.
“Aquest aniversari és sobretot un homenatge a totes les persones que, al llarg de nou dècades, han fet créixer aquest projecte. Continuem amb la mateixa il·lusió, amb la mirada posada en un futur sostenible i digital, però sense perdre la nostra essència”, va destacar Gotanegra.
Coincidint amb la commemoració, el grup ha presentat una nova imatge corporativa i web, ha renovat la planta principal i la suite presidencial i ha anunciat l’obertura d’un nou bloc d’apartaments turístics a Castelló d’Empúries.
Un relat audiovisual i una exposició per reviure la història
Durant la vetallada es va projectar “Néixer. Viure. Créixer”, produït per Visual 13, que repassa la història del Terraza a través de testimonis de la família i del seu equip. El film combina imatges d’arxiu i recreacions amb intel·ligència artificial per explicar com quatre generacions han fet de l’hotel un referent d’excel·lència i hospitalitat mediterrània.
L’acte va culminar amb la inauguració de l’exposició “90 anys d’històries vora el Mediterrani”, un recorregut per la memòria col·lectiva de Roses i l’Empordà que reuneix fotografies, objectes i testimonis dels inicis de l’hotel fins a l’actualitat. La mostra s’articula a partir dels valors que defineixen el grup: Territori, Excel·lència, Referent, Records, Acollida, Zenit i Avenir, un acrònim que forma la paraula TERRAZA.
Sostenibilitat i digitalització
La celebració va incloure dues taules rodones. La primera, dedicada als inicis de l’hotel, va reunir antics treballadors i col·laboradors com Pere Bohigas, Josep Alemany, Ignacio Irrueta i Roser Alabert, que van recordar anècdotes i moments clau del creixement del Terraza.
La segona, centrada en sostenibilitat i digitalització, va comptar amb Toni Mascaró (eMascaró), Joan Estela (ITISA) i Lisa van den Bergh (Terraza Group), que van reivindicar un model turístic responsable, tecnològicament avançat i respectuós amb el territori.
“El futur passa per continuar evolucionant sense perdre les nostres arrels”, va concloure Miquel Gotanegra en el seu parlament de cloenda.
Avui, el Terraza Group —format per l’Hotel & Spa Terraza 4 Sup*, el Càmping & Bungalows Salatà 4*, el 1935 Hotel & Apartaments 4 Sup* i els Apartaments Terraza de Roses i Figueres— afronta el futur amb un ferm compromís amb la sostenibilitat i la innovació.
Amb tres establiments certificats amb el segell BIOSPHERE i més de vint anys d’experiència en gestió ambiental i qualitat, el grup consolida la seva aposta per un turisme responsable, connectat i arrelat al territori.
