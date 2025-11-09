Urbanisme
Roses estrenarà per Setmana Santa el tram renovat del camí de ronda
L’empresa Construccions Quera d’Agullana està treballant en el projecte de renovació del traçat entre Canyelles i l’Almadrava
El tancament provisional ha posat en evidència el perill de l’avinguda Pacheco per als vianants com a ruta alternaiva
Santi Coll
Els usuaris habituals del camí de ronda que voreja el litoral de Roses des de la zona portuària fins a l’entrada del parc natural del cap de Creus hauran d’estar uns set mesos sense poder transitar entre les platges de Canyelles i l’Almadrava a causa de les obres de reparació i millora del seu traçat. Les obres les està executant la societat Construccions Quera d’Agulla, seguint el projecte redactat pels Serveis Tècnics municipals de l'Ajuntament de Roses i han d’estar acabades just a l’inici de la Setmana anta de 2026. Aquesta inversió és a càrrec de l’Ajuntament de Roses i està inclosa en el pressupost municipal amb una important aportació dels Fons Next Generation.
Aquesta posada al dia del camí de ronda feia anys que estava a la llista d’espera del consistori. A principi d’aquest mandat, el Govern de l’alcalde Josep Maria Martínez va arrencar el compromís de Costes, que és l’organisme titular de la franja litoral a tot l’Estat, sobre la rellevància d’aquest projecte. Finalment, ha estat l’Ajuntament qui se n’ha fet càrrec després d’obtenir l’ajut econòmic provinent del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat pels fons Next Generation EU, en concret dins el Pla de Sostenibilitat Turística en Destins (PSTD). Abans de conèixer l’ajut europeu, l’Ajuntament havia previst una partida de 595.000 euros en el pressupost d’enguany.
Baranes i passeres
Segons la informació facilitada per l’Ajuntament, Els treballs previstos inclouen la instal·lació de baranes i passeres, la pavimentació del recorregut, la supressió i protecció dels afloraments en superfície de la xarxa de clavegueram existent, així com l’estabilització de les zones amb risc de despreniments i la retirada d’espècies vegetals invasores.
Per garantir la seguretat de les persones, durant el període d’obres està tallat l’accés al camí de ronda a l’inici de les escales sota el Beach Club i a l’inici de les escales a l’Almadrava en sentit Canyelles Petites. Donades les característiques del traçat, no s’ha pogut habilitar un pas alternatiu en condicions de seguretat, de manera que la connexió a peu haurà de fer-se per l’interior de la trama urbana a través de l’avinguda de José Díaz Pacheco.
Aquest fet ha tornat a posar al descobert el greu dèficit de seguretat que presenta aquesta avinguda per als vianants, ja que hi ha molt pocs trams amb vorera transitable i la majoria d’espais entre les façanes de les cases i l’asfalt de la carretera està ocupat per aparcaments privats. En alguns punts d’aquest recorregut, les places d’aparcament són antigues i van ser fetes quan els vehicles no tenien la grandària que tenen ara i això provoca que hi hagi cotxes que sobresurten més del compte.
Incidents previs
La reparació d’aquest tram del camí de ronda ha vingut precedit de diversos incidents, el darrer dels quals va tenir lloc el març de l’any passat. Un despreniment de terra i roques va obligar a tancar-lo al pas de vianants.es va reobrir just després de Sant Jordi, un cop acabada la reparació d’urgència feta per l’Ajuntament.
Josep Maria Martínez celebra que "amb aquesta actuació, un cop estigui completada, tindrem actualitzat tot el tram del camí de ronda de fora del nucli urbà, des del seu inici en el segon moll del port fins a l’Almadrava". "Aquest vial que voreja la costa és un dels grans atractius que tenim en el nostre municipi", diu tot referint-se al turisme familiar, per a la gent que surt a passejar i per al col·lectiu senderista, ja que també té un fort component turístic i de camí de salut.
L’alcalde rosinc recalca que "el camí de ronda té molta rellevància en l’aspecte turístic i de senderisme, és un tema molt demanat a l’Oficina de Turisme".
- Cuina casolana per menys de tres euros a Olot
- Un autònom, preocupat per la pensió en el futur: paga 400 euros de quota i quan es jubili cobrarà només això
- Carta d'un lector sobre l'AVE Girona-Barcelona: 'A vegades, sembla més fàcil trobar entrades per a un concert d’Oasis
- Cau un arbre d'uns trenta metres al parc de la Devesa
- Aquests són els millors canelons tradicionals de carnisseria
- Oxigen i alegria a Montilivi: El Girona supera l'Alabès i respira (1-0)
- Necrològiques del 8 de novembre de 2025
- Viuràs més anys si penses d'aquesta manera