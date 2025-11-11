Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Comet un robatori amb violència a l'AP-7 en una àrea de servei i fuig contra direcció amb un cotxe sostret

Els Mossos van detenir a l'home a Garrigàs, conduint sense carnet i de forma temerària per l'autopista

La futgoneta interceptada amb la qual fugia el lladre

La futgoneta interceptada amb la qual fugia el lladre / Mossos d'Esquadra

Redacció

Redacció

Garrigàs

Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat divendres 7 de novembre a un home com a presumpte autor d’un delicte de robatori amb violència i intimidació, conducció temerària, robatori i furt d’ús de vehicle i conduir sense haver obtingut mai el permís.

Els fets van tenir lloc a l'AP-7 al voltant de dos quarts de tres de la matinada, quan els agents van rebre un avís que s'estava cometent un robatori i els autors, després d'amenaçar un camioner, s'emportaven la càrrega del camió. Els Mossos es van dirigir al lloc i, mentre una patrulla obstaculitzava la via de sortida, una segona dotació localitzava una furgoneta que fugia.

Els Mossos amb el detingut

Els Mossos amb el detingut / Mossos d'Esquadra

En veure les patrulles, el conductor del vehicle va sortir de l'àrea de servei en direcció contrària i va circular en sentit França contra direcció, fet que va provocar que diversos camions haguessin de fer maniobres per evitar la furgoneta. Al cap d’uns minuts el conductor va donar mitja volta i va abandonar el vehicle tot fugint pel bosc. Els agents van sortir corrents darrere seu i el van interceptar en un descampat. Després d’identificar-lo el van detenir com a presumpte autor d’un robatori amb violència i intimidació i conducció temerària.

Els agents van comprovar que la furgoneta havia estat sostreta a Girona el passat 26 de juny i, a més, també van veure que l’home no havia obtingut mai el permís de conduir, per aquest motiu li van atribuir un delicte de robatori i furt d’ús de vehicle i un altre delicte de conduir sense haver obtingut mai el permís.

La càrrega del camió robat

La càrrega del camió robat / Mossos d'Esquadra

El detingut, amb antecedents, va passar a disposició el dia 8 de novembre a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Figueres.

La investigació no es dona per tancada i no es descarten noves detencions relacionades amb el cas.

