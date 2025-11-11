Xoc lateral entre un camió i un cotxe a l’AP-7 a Pont de Molins
L’accident ha tingut lloc al quilòmetre 20 de l’autopista en direcció nord i ha mobilitzat tres dotacions dels Bombers
Un camió i un cotxe han patit aquest dimarts al matí un accident lateral a l’autopista AP-7, a Pont de Molins, sense que s’hagin registrat ferits. L’avís s’ha rebut a dos quarts de deu del matí al punt quilomètric 20, en direcció nord. El tràiler no transportava material perillós, segons han informat els Bombers, que han activat tres dotacions per assegurar la zona.
Els efectius han treballat al carril d’acceleració, mentre que el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha fet una revisió preventiva als ocupants dels vehicles, tots il·lesos. Els Mossos d’Esquadra s’han fet càrrec de les diligències i de la regulació del trànsit a la via.
- Orriols es planteja treure Ripoll del sistema comarcal de recollida de residus
- Apallissen un home a Blanes després que gairebé l'atropellessin i ell els ho recriminés
- Una víctima dels 'escopidors' de Girona: 'No camino tranquil·la pel meu barri perquè tinc por de tornar-me’l a trobar
- Aquests són els millors flequers de Catalunya: un gironí en el podi
- Un autònom, preocupat per la pensió en el futur: paga 400 euros de quota i quan es jubili cobrarà només això
- Deleito inaugura un local al centre de Girona: 'Suposa tornar als origens
- El centre privat que naixerà de la fusió entre Les Alzines i el Bell-lloc obre el procés de reserva de places
- Dol al sector universitari: el rector de la Universitat Ramon Llull mor de forma sobtada