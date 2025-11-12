Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Científics estudien la respiració de la posidònia a Portlligat

Els investigadors fan experiments per estudiar l'intercanvi de gasos, d'oxigen i diòxid de carboni

Es farà un màxim de deu vegades, utilitzant un colorant que tenyeix l'aigua

Posidònia, en una imatge d'arxiu. / Ajuntament de Cadaqués

Redacció

Cadaqués

Investigadors de l’Institut de Ciències del Mar (CSIC) estan portant a terme un estudi científic al Parc Natural de Cap de Creus, a la badia de Portlligat a Cadaqués. L'objectiu és estudiar l’intercanvi de gasos (com l’oxigen o el diòxid de carboni) que es produeix a les praderies de posidònia, una planta marina molt important que viu al fons del mar i ajuda a mantenir l’aigua neta i amb oxigen.

L'experiment consisteix a utilitzar un colorant anomenat fluoresceïna que dona un color groc fluorescent a l'aigua i d'aquesta manera visualitzar com es mou i es dispersa l'aigua. Això ajuda a entendre com circulen els gasos i nutrients dins les praderies marines.

L'ajuntament ha informat que l'experiment s'està portant a terme des del 7 de novembre fins al 21 fins a un màxim de deu vegades. El colorant no és tòxic ni fa mal al medi ambient. S’utilitza sovint tant en estudis oceanogràfics com en medicina per fer contrastos.

Principalment, es farà a la praderia de posidònia de Portlligat, però si el temps o els corrents no ho permeten, poden traslladar-se a altres zones de Cadaqués dins el Parc.

Cada prova dura uns 30 minuts. Durant aquest temps, l’aigua es veu temporalment groga, però el color desapareix després.

Tot el procés està controlat i supervisat pels científics.

