Figueres consulta la ciutadania sobre una nova norma per intervenir al mercat de l’habitatge al sector oest
La mesura pretén prevenir processos d’exclusió, combatre l’especulació immobiliària i afavorir la cohesió social
L'Ajuntament vol poder exercir els drets de tanteig i retracte sobre determinades finques
L’Ajuntament de Figueres ha posat en marxa una consulta pública per recollir les opinions de la ciutadania, entitats i organitzacions sobre la futura ordenança que regularà la intervenció municipal en el mercat de l’habitatge al sector oest de la ciutat. El període per presentar propostes i aportacions estarà obert fins al 26 de novembre.
L’objectiu d’aquesta norma és dotar el consistori d’eines per actuar en zones amb més vulnerabilitat urbana i social, amb la finalitat de prevenir processos d’exclusió, combatre l’especulació immobiliària i afavorir la cohesió social.
Concretament, l’Ajuntament vol poder exercir els drets de tanteig i retracte sobre determinades finques, és a dir, tenir prioritat a l’hora de comprar habitatges abans que passin a mans privades, quan aquestes operacions puguin tenir un impacte negatiu en l’equilibri del barri.
Segons fonts municipals, aquesta mesura busca evitar l’expulsió de veïns, frenar la concentració de problemàtiques socials i impedir l’expansió d’activitats delictives com el cultiu de marihuana, que s’han detectat en alguns punts de la zona oest.
Ampliar el patrimoni
El consistori també destaca que la futura ordenança permetrà ampliar el Patrimoni Municipal del Sòl i l’Habitatge, i s’alinea amb la transformació prevista al sector oest, on es projecta la nova estació intermodal, considerada una oportunitat estratègica per impulsar un desenvolupament urbà més equilibrat i sostenible.
La consulta pública s’emmarca en el que estableix l’article 133.1 de la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú, que fomenta la participació ciutadana en la redacció de noves normes municipals.
Els veïns, associacions i entitats poden presentar les seves opinions fins al 26 de novembre a través dels canals habilitats per l’Ajuntament. Tota la informació es pot consultar al web municipal.
Pla de barris
Des de fa dècades, l'Ajuntament de Figueres intenta portar a terme accions o plans que permetin la transformació dels barris del sector oest de la ciutat on persisteixen algunes problemàtiques. Als barris hi ha una gran diversitat cultural i tenen els índex socieconòmics més baixos de la ciutat. S'han posat sobre la taula diversos grans projectes transformadors que no s'han acabat de concretar.
Actualment, al marge de les actuacions de control i millora dels barris, l'Ajuntament ha presentat un projecte a la convocatòria del Pla de Barris de la Generalitat de Catalunya. El projecte suposaria, si es concedeix, una inversió de 24,8 milions d'euros amb una "reforma integral" de tots els barris del sector oest. Es contempla Sant Joan, Culubret, Habitatges sindicals, Bon Pastor i Món Millor.
