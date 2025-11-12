Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El Pla Kanpai s'estén a Empuriabrava: tres multireincidents entre els 33 identificats

Mossos, Guàrdia Civil i Policia Local de Castelló d’Empúries van fer un control de pas i van aixecar denúncies de trànsit

Un moment del pla Kanpai a Empuriabrava.

Un moment del pla Kanpai a Empuriabrava. / Policia Local de Castelló d'Empúries

Eva Batlle

Eva Batlle

Empuriabrava

El Pla Kanpai, impulsat per Mossos d’Esquadra per combatre la multireincidència i reforçar la seguretat ciutadana, s’ha estès aquesta setmana a Empuriabrava. Dimarts a la tarda s’hi va dur a terme un dispositiu policial conjunt amb la participació de Mossos, Guàrdia Civil i Policia Local de Castelló d’Empúries.

El control, que es va realitzar a dos quarts de sis de la tarda a l’avinguda Marinada, es va desenvolupar com a dispositiu de pas i no dins de cap establiment. Durant l’actuació es van identificar 33 persones, de les quals vuit tenien antecedents policials i tres eren multireincidents.

A més, es van controlar 16 vehicles, es van interposar cinc denúncies de trànsit, es va instruir un atestat per manca de permís de conduir i es va detectar un positiu en cocaïna en un drogotest, informa la policia local.

