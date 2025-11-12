El Pla Kanpai s'estén a Empuriabrava: tres multireincidents entre els 33 identificats
Mossos, Guàrdia Civil i Policia Local de Castelló d’Empúries van fer un control de pas i van aixecar denúncies de trànsit
El Pla Kanpai, impulsat per Mossos d’Esquadra per combatre la multireincidència i reforçar la seguretat ciutadana, s’ha estès aquesta setmana a Empuriabrava. Dimarts a la tarda s’hi va dur a terme un dispositiu policial conjunt amb la participació de Mossos, Guàrdia Civil i Policia Local de Castelló d’Empúries.
El control, que es va realitzar a dos quarts de sis de la tarda a l’avinguda Marinada, es va desenvolupar com a dispositiu de pas i no dins de cap establiment. Durant l’actuació es van identificar 33 persones, de les quals vuit tenien antecedents policials i tres eren multireincidents.
A més, es van controlar 16 vehicles, es van interposar cinc denúncies de trànsit, es va instruir un atestat per manca de permís de conduir i es va detectar un positiu en cocaïna en un drogotest, informa la policia local.
- El problema de la Rosalía
- Ni als 30 ni als 50: aquest és el moment més infeliç de la vida, segons experts
- Orriols es planteja treure Ripoll del sistema comarcal de recollida de residus
- El centre privat que naixerà de la fusió entre Les Alzines i el Bell-lloc obre el procés de reserva de places
- Apallissen un home a Blanes després que gairebé l'atropellessin i ell els ho recriminés
- El Suprem confirma 32 anys de presó a l'acusat de matar un home d'un tret a Calonge per segrestar una dona i violar-la
- Operació policial dels Mossos a les comarques gironines contra una trama d'estafes immobiliàries
- Alerten de la presència de rates al barri del Pla de Palau-Sant Pau de Girona