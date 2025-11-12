Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Retornen 10 immigrants irregulars a França després de ser interceptats en un dispositiu policial a la Jonquera

Quatre cossos policials controlen 29 vehicles i identifiquen 58 persones i practiquen una detenció per alcoholèmia

Agents participants en el dispositiu policial, en una reunió prèvia a la Jonquera. / ajuntament de la Jonquera

Eva Batlle

Un nou dispositiu policial conegut com a Trident es va duu a terme aquest dilluns al vespre a la zona fronterera de la Jonquera, amb la participació de la Policia Local de la Jonquera, la Policia NacionalGuàrdia Civil, i els Mossos d’Esquadra. L’operatiu tenia com a objectiu reforçar la seguretat ciutadana i el control del trànsit en un punt especialment sensible pel pas constant de vehicles i persones entre França i Espanya.

Durant el dispositiu, els agents van controlar 29 vehicles i van identificar 58 persones, detectant 10 immigrants en situació irregular que viatjaven en diversos vehicles. Aquestes persones van ser retornades a França, país d’on provenien, després que es comprovés que mai havien estat identificades a Espanya, segons el que marca el conveni de cooperació entre ambdós països en matèria d’immigració irregular.

Una conductora beguda

A més, els agents van tramitar sis denúncies administratives i van aixecar una acta per contraban de tabac.

També van detenir una conductora estrangera que va donar positiu al test d’alcoholèmia, amb un resultat penal de 0,70 mg/litre d'aire expirat, i van immobilitzar el seu vehicle. Durant el dispositiu, els efectius van registrar nou denúncies de trànsit.

Els policies desplegats també van realitzar 11 consultes als serveis francesos relacionades amb persones i vehicles, evidenciant la coordinació transfronterera que caracteritza aquests controls, segons informa l’Ajuntament.

L’actuació forma part del Pla Trident, un dispositiu policial conjunt que els quatre cossos acostumen a dur a terme una o dues vegades per setmana en aquest municipi fronterer.

