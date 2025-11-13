Successos
Un any després del segrest del gos Lucky a Navata, la família espera respostes: "Res compensarà el dolor"
Actualment, el cas de la sostracció de l'animal continua obert i sense resolució
Per la seva part, l'associació animalista Lex Ànima assenyala: "Confiem que la justícia, que s'ha pres el cas molt seriosament, posi a tothom al seu lloc"
Sònia Fuentes
Aquest passat dimarts, 11 de novembre, feia un any del segrest d'en Lucky, un border collie de Navata d'un any i mig d'edat. Malgrat les investigacions, les denúncies i la gran mobilització ciutadana, el cas encara no ha arribat a judici.
El matí de l’11 de novembre de 2024, cap a les 9:49 hores, Noemí, la propietària d’en Lucky, va comprovar que el seu gos havia desaparegut del jardí. Després de revisar les càmeres de seguretat, es va confirmar que el gos havia estat segrestat, i aquí començava el malson per a la seva família.
Tant la família d’en Lucky com l’associació animalista Lex Ànima, que va presentar una denúncia a la Fiscalia davant dels fets, han fet una crida a la col·laboració ciutadana per obtenir informació que permeti saber on és el gos. També han lamentat "la poca implicació dels Mossos d’Esquadra durant les primeres setmanes de la investigació", un fet que, asseguren, "va dificultar l’avanç del cas i la possible recuperació de l’animal".
Primera denúncia
El mateix dia dels fets, a les 12 del migdia, la família va denunciar els fets als Mossos d’Esquadra de Figueres. Poc després, van poder contactar amb el propietari de la furgoneta utilitzada per endur-se en Lucky, un empresari que es va desvincular del cas i va assenyalar un dels seus treballadors com a conductor habitual del vehicle. Aquest es va presentar a comissaria amb el seu sogre, gruista municipal de Banyoles, que va prometre al cap de mossos de Figueres, Alfons Sánchez, que l'endemà al migdia portarien al gos.
El vídeo del segrest va córrer ràpidament per les xarxes socials, i el cas va generar una gran mobilització entre els ciutadans. La família va localitzar un terreny en un polígon industrial de Banyoles, propietat del gruista, on creien que podria estar en Lucky. Gràcies a les imatges de les càmeres de seguretat mostraven com la furgoneta entrava al terreny poc després del segrest.
Per a Lex Ànima, "són inexplicables les actuacions inicials dels Mossos d’Esquadra de Figueres que es van fer càrrec del cas". Segons la vicepresidenta i portaveu de l’entitat, Magda Pujol, “ha quedat acreditat que les evidències i proves existien des de les primeres hores, i ningú entén el desinterès inicial ni perquè des dels Mossos es va ser tan condescendent amb els suposats lladres”. Pujol afegeix que des de Lex Ànima “confiem que la justícia, que s’ha pres el cas molt seriosament, posi a tothom al seu lloc i també serveixi perquè un cas així mai es torni a repetir”.
Un any després
Un any després, la família continua esperant que el cas avanci en la via judicial, mentre la comunitat manté viu el clam per justícia. El 6 de juny, el Jutjat d’Instrucció número 6 de Figueres va requerir als tres investigats per la desaparició del gos que, en un termini de tres dies, procedissin a la seva entrega immediata o bé comuniquessin on es troba. La mesura, sol·licitada per l’acusació popular exercida per l’associació Lex Ànima, ha estat estimada parcialment com a "proporcionada i necessària". A més, el jutjat advertia que es reserva la possibilitat d’autoritzar l’entrada i escorcoll al domicili de Banyoles on, segons la investigació, es va veure per últim cop en Lucky, en cas que els investigats incomplissin el requeriment sense justificar-se." Des de llavors, el cas està parat al jutjat" adverteixen des de la Plataforma justícia per en Lucky i en Kollie.
Sospites i primeres pistes
Si ens remuntem al mateix dia dels fets, els agents van localitzar i denunciar penalment el conductor habitual de la furgoneta per la seva possible relació amb els esdeveniments. L’home, de 29 anys, no va declarar i es va negar a explicar què havia passat. La investigació va portar a concloure que dos homes havien sostret el gos, possiblement induïts per una tercera persona que els havia encarregat dur-se l’animal.
Durant la investigació, es van trobar restes al vehicle, com cabells i la placa identificativa d’en Lucky, que reforçaven les sospites. També va aparèixer un individu vinculat a la grua municipal de Banyoles, qui va prometre que tornarien a tenir el gos aviat, però això no va passar. Les sospites es van dirigir cap a un veí de la família d'en Lucky, un policia municipal de Banyoles, que havia expressat molèsties per la presència d’en Lucky i que sembla tenir connexions amb els implicats en el segrest.
El cas del gos Kollie i "allau" de desaparicions
Cal destacar que pocs dies després, va aparèixer un altre cas similar a Caldes de Malavella: dues setmanes abans del segrest d’en Lucky, es va produir la desaparició d’un border collie anomenat Kollie. Aquest cas està relacionat amb el mateix entorn i persones, i es va viralitzar després que es relacionés amb un dels implicats en el segrest d’en Lucky. El veí d'en Kollie no està investigat per en Lucky, és nebot del gruista, han explicat fonts properes al cas.
Tot i que el cas d’en Lucky ha estat el més mediàtic, no és un cas aïllat. En aquell mes, es van registrar almenys sis avisos de border collies desapareguts en poblacions de les comarques gironines com Riumors, Roses o Besalú, segons ha recollit i denunciat l’associació Lex Ànima. Davant d’aquesta "allau" de desaparicions, l’entitat va decidir presentar una denúncia davant la Fiscalia, alertant sobre la possible existència d’una pràctica sistemàtica que afectaria aquesta raça en concret.
Des de l'entorn de la família propietària d'en Lucky es vol remarcar que "malgrat les evidències acumulades, Alfons Sánchez, cap dels Mossos a Figueres, ha intentat silenciar la família i evitar que es fes pública la connexió entre els casos". Aquesta situació ha provocat una llarga batalla per reclamar transparència i justícia, que encara continua avui. Entremig dels fets, la família ha rebut amenaces, que també han estat denunciades davant dels Mossos d'Esquadra de Figueres.
"Malgrat les evidències acumulades, el cap dels Mossos a Figueres, ha intentat silenciar la família i evitar que es fes pública la connexió entre els casos", remarca l'enton més proper
La batalla legal
Els implicats estan defensats pel bufet Lex Duo, format per tres expolicies, un d'ells cap de la policia local de Banyoles, amb experiència en dret hipotecari, però que ara es dediquen a la defensa penal en aquest cas. La família inicialment comptava amb l'advocat Aitor Cuéllar, que va abandonar el cas.
L'advocada Olga Ortiz va prendre el relleu per continuar la lluita judicial, mentre la família i la comunitat esperen que el cas arribi a judici. Eva Díaz, membre de l'entitat animalista Lex Ànima i magistrada a Barcelona, explicava en una entrevista en aquest mitjà fa pocs mesos que "hi ha hagut una manca absoluta de sensibilitat i rigorositat; s'ha tractat com si haguessin robat un televisor", assenyalava la jurista. Continuava explicant que "a la nostra denúncia vam indicar que aquí hi ha una banda organitzada de criminals, i creiem que tots els casos estan relacionats", afirma Díaz. "La policia diu que no té constància d'un lligam familiar, però com pot ser? Si són família!", denunciava.
Díaz també assegurava que han detectat proves clares d'un interès per la cria il·legal: "Hem vist a les xarxes socials d'aquestes persones com es menciona un projecte de cria, ja que volien crear una nova raça combinant border collie i american pitbull. Això podria explicar l'interès per aquests animals. Tot això, però, sembla que no és suficient per a la policia. Per això hem presentat la denúncia i la querella, i hem decidit personar-nos com a acusació particular, per poder proposar totes les proves que considerem essencials", afirmava.
Per què?
Mentrestant, l'associació Lex Ànima, especialitzada en defensa jurídica animalista, alertava que les desaparicions de border collies no podien ser casuals i obre la porta a una possible xarxa criminal organitzada dedicada al robatori i tràfic d'animals. En la denúncia presentada a la Fiscalia, l'entitat demana que s'investigui si aquests gossos podrien ser utilitzats per a la cria il·legal i l'encreuament amb races com l'american pitbull, per obtenir exemplars de la modalitat "bullygame", promocionats a través de determinats perfils de xarxes socials.
Estat actual i futur
Un any després, el cas d’en Lucky continua obert i sense resolució. La família espera la data del judici amb esperança i una gran sensació de desgast emocional i judicial. La comunitat de Navata i Banyoles continua mobilitzada per aconseguir justícia i que casos com aquest no es repeteixin.
En paral·lel, a més de les batudes per trobar el gos i les concentracions per exigir justícia, es va crear i continua oberta una recollida de signatures a Change.org. "Amb tot això tant la família, com Lex Ànima, com la plataforma continuem dient que aquí hi ha maltractament animal, que no es pot tractar com un simple robatori amb la nova llei vigent. Perquè encara que s'usi el terme 'robatori', les conseqüències i l'enfocament legal sí que són diferents. La Llei de Benestar Animal ho tipifica com a infracció greu (no sols una falta). En casos amb mal o sofriment, pot sumar-se el delicte de maltractament animal. I en procediments judicials, el benestar del gos ha de considerar-se prioritari".
