Enxampats quatre lladres a Llançà amb estris per cometre robatoris i un botí de rellotges, joies, ulleres, una PlayStation 4 i 2.000 euros
Els Mossos i la Policia Local els aturen en un control i constaten que el conductor no tenia carnet i un dels passatgers portava documentació falsa
Els Mossos d’Esquadra i la Policia Local de Llançà van detenir la matinada del passat 8 de novembre quatre homes que viatjaven en un vehicle on es van trobar estris per cometre robatoris amb força i un botí format per rellotges, unes ulleres, una videoconsola PlayStation 4 i diners en efectiu de diversos països - prop de 2.000 euros en efectiu-. A més, el conductor no disposava del permís de conduir i un dels passatgers portava documentació falsa.
Els fets van tenir lloc cap a les tres de la matinada a la carretera N-260, al punt quilomètric 17,9, dins del terme municipal de Llançà, durant un control conjunt de pas. En aturar el vehicle, els agents van localitzar a l’interior diversos objectes habitualment utilitzats per fer robatoris amb força: hi van trobar plàstics rectangulars tipus radiografia i una eina descodificadora de panys. També hi havia una serra petita per tallar metalls, una bàscula de precisió, un ganxo metàl·lic per arrencar alarmes de peces de roba, joies, diversos rellotges -entre ells un Rolex fals-, ulleres, una videoconsola PlayStation 4 i diners en efectiu de diversos països. En total, duien 1.925 euros.
A banda, quan els van identificar, els policies van comprovar que un dels ocupants portava documentació falsa i el conductor no havia obtingut mai el permís de conduir.
Els quatre homes, d'entre 28 i 39 anys, van ser detinguts per un delicte de robatori amb força. Tots acumulen antecedents policials.
Dels arrestats, el conductor de 34 anys també va quedar acusat d'un delicte contra la seguretat del trànsit per conduir sense haver obtingut mai el permís. I un altre dels arrestats també va acabar detingut per falsificació de document públic.
