Un conductor s'accidenta a Figueres i deixa sense llum un sector de la ciutat
El vehicle ha impactat contra un fanal
Santi Coll
Figueres
Un conductor ha perdut el control del vehicle a l'entrada del darrer tram del carrer Nou de Figueres i acabat abatent un fanal d'enllumenat públic de la vorera. Com a conseqüència de l'accident, el sector ha quedat sense llum durant una bona estona, segons ha informat l'Ajuntament.
Els fets han ocorregut a tocar la cruïlla de la plaça de la Font Lluminosa, poc després de la passada mitjanit de dijous a divendres. El preceptiu control d'alcoholèmia per part de la Guàrdia Urbana a la persona que conduïa, ha donat negatiu i no s'han registrat ferits. Al lloc s'hi han desplaçat tres dotacions de bombers, l'ambulància del SEM, i una grua d'assistència.
