Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un conductor s'accidenta a Figueres i deixa sense llum un sector de la ciutat

El vehicle ha impactat contra un fanal

L'espai que ocupava el fanal ha estat senyalitzat per la Guàrdia Urbana.

L'espai que ocupava el fanal ha estat senyalitzat per la Guàrdia Urbana. / Santi Coll

Santi Coll

Figueres

Un conductor ha perdut el control del vehicle a l'entrada del darrer tram del carrer Nou de Figueres i acabat abatent un fanal d'enllumenat públic de la vorera. Com a conseqüència de l'accident, el sector ha quedat sense llum durant una bona estona, segons ha informat l'Ajuntament.

Els fets han ocorregut a tocar la cruïlla de la plaça de la Font Lluminosa, poc després de la passada mitjanit de dijous a divendres. El preceptiu control d'alcoholèmia per part de la Guàrdia Urbana a la persona que conduïa, ha donat negatiu i no s'han registrat ferits. Al lloc s'hi han desplaçat tres dotacions de bombers, l'ambulància del SEM, i una grua d'assistència.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Carta d'un lector: 'Una ciutat com Girona no entenc com no li cau la cara de vergonya de no poder arreglar això
  2. Raquel Leirós i Ánxela Soto, expertes en salut: “Tot allò que fas abans d’anar a dormir afecta el teu descans i el dia següent”
  3. Ca l'Avi o el somni fet realitat de tres joves d'obrir el seu propi restaurant
  4. Cheka: «Costa un temps acceptar que t’has quedat per sempre sense silenci»
  5. Aquests són els municipis gironins amb més problació nouvinguda en els darrers cinc anys
  6. Destapen fraus elèctrics i irregularitats en botigues de comestibles de 10 municipis de les comarques gironines
  7. Rebenten dues furgonetes al golf de Caldes i desapareixen prop de 3.800 euros i aparells electrònics de gran valor
  8. L'antic amo del Drac Paradís obrirà un restaurant de cuina tradicional xinesa i fusió asiàtica a Girona

Un metge forense visita Jordi Pujol perquè l'Audiència Nacional decideixi si ha de viatjar pel judici

Un metge forense visita Jordi Pujol perquè l'Audiència Nacional decideixi si ha de viatjar pel judici

Transgourmet Ibèrica culmina la celebració del seu centenari

Transgourmet Ibèrica culmina la celebració del seu centenari

Catalunya triplicarà la producció de biogàs com a estratègia per reduir les emissions del sector agrari per al 2030

Catalunya triplicarà la producció de biogàs com a estratègia per reduir les emissions del sector agrari per al 2030

Un tren pateix danys a la cabina per un incident amb la catenària entre Vilajuïga i Llançà

Un tren pateix danys a la cabina per un incident amb la catenària entre Vilajuïga i Llançà

Les fotos dels danys d'un tren per un incident amb la catenària entre Vilajuïga i Llançà

Les fotos dels danys d'un tren per un incident amb la catenària entre Vilajuïga i Llançà

Els futurs cuiners de Palafrugell descobreixen els secrets del Niu

Els futurs cuiners de Palafrugell descobreixen els secrets del Niu

Fi a les trucades 'spam' i a l'espera infinita al telèfon: s'aprova la llei de serveis d'atenció al client

Fi a les trucades 'spam' i a l'espera infinita al telèfon: s'aprova la llei de serveis d'atenció al client

Pagesos tallen l'N-II a Pontós en protesta per la gestió de la dermatosi nodular contagiosa

Pagesos tallen l'N-II a Pontós en protesta per la gestió de la dermatosi nodular contagiosa
Tracking Pixel Contents