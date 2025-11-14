Impulsen una campanya de captació de fons per millorar les instal·lacions del sociosanitai Bernat Jaume de Figueres
La iniciativa busca fer que l’estada al centre sigui més amable, agradable i confortable per a les persones ingressades i les seves famílies
La Fundació Salut Empordà (FSE) posa en marxa la campanya de captació de fons “Col·labora amb el Bernat Jaume” amb l’objectiu de recollir diners per a millorar les instal·lacions, l’equipament i el mobiliari de l’Hospital d’Atenció Intermèdia (HAI) Bernat Jaume de Figueres. La iniciativa busca fer que l’estada al centre sigui més amable, agradable i confortable per a les persones ingressades i les seves famílies. Les donacions es poden fer a través de la pàgina web https://salutemporda.helpbysc.com/bernatjaume i l’import mínim és de 25 euros.
Aquesta campanya se suma a altres iniciatives que ja ha dut a terme la FSE per ajudar a humanitzar el Bernat Jaume. El 2019, es van recollir 77.146 euros procedents de 198 donacions econòmiques de la ciutadania, empreses i entitats que van permetre adequar la terrassa de paviment de la primera planta del centre i convertir-la en un Jardí terapèutic.
La directora d’Atenció Intermèdia de la FSE, Esther Celda, ha subratllat la importància d'aquesta campanya: "El nostre objectiu és anar més enllà de la cura mèdica. Volem que les persones que passen llargues temporades amb nosaltres se sentin com a casa, en un entorn que afavoreixi la seva recuperació física i anímica”.
L’Hospital d’Atenció Intermèdia Bernat Jaume atén persones malaltes, generalment amb patologies cròniques i/o amb discapacitat que, per les seves característiques especials, poden beneficiar-se d'un model d'atenció interdisciplinària. Té com a objectius potenciar la seva autonomia, pal·liar les limitacions o símptomes i facilitar la seva reinserció social.
A les seves unitats es proporciona atenció a les persones d'edat avançada i amb presència de síndromes geriàtriques, amb trastorns cognitius, amb malaltia neurològica que pot causar discapacitat o en situació de final de vida.
