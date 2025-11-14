Pals i Roses mantenen la veda de la sípia per segon any per preservar l'espècie
La restricció afectarà la pesca professional i recreativa els mesos de setembre, octubre i novembre de 2025, i febrer de 2026
La pesca de la sípia a les badies de Pals i de Roses tornarà a quedar aturada durant diversos mesos amb l’objectiu de garantir la conservació de l’espècie. El Comitè de Cogestió del Pla de Gestió de la Sípia de les dues badies ha acordat mantenir, per segon any consecutiu, els períodes de veda biològica per assegurar la protecció del recurs i dels ecosistemes marins. La mesura es tornarà a aplicar tant a les arts menors com a la pesca recreativa dins aquests dos àmbits marins, tradicionalment vinculats a la captura de la sípia. La veda inclourà els mesos de setembre, octubre i novembre de 2025, i també el febrer de 2026. En aquests períodes es vol reduir la pressió pesquera als caladors més sensibles.
A la tardor, l’aturada permet preservar els exemplars juvenils que acaben de néixer, mentre que al febrer es protegeix el pic de femelles ovades en plena fase de posta, segons els estudis científics del sector. Segons el Comitè, aquestes restriccions busquen garantir la regeneració de la població i la sostenibilitat de la pesca en el futur.
Una sèrie històrica de dades
La decisió forma part de la voluntat de consolidar una sèrie històrica de dades que permeti avaluar l’efectivitat de les mesures. Disposar de registres comparables any rere any és clau per saber si la veda millora la biomassa, la mida i la capacitat reproductiva de les sípies. El seguiment el du a terme l’ICATMAR, que aporta informació científica per adaptar les estratègies i reforçar la gestió del recurs.
El model de cogestió continua sent un element central del Pla de Gestió. Aquest òrgan integra el sector pesquer professional, l’Administració, les entitats científiques i les entitats socials, i treballa per garantir una explotació responsable i sostenible. Paral·lelament, s’impulsen accions informatives amb pòsters i fulletons divulgatius per difondre la veda i sensibilitzar sobre la importància de preservar la sípia a les costes gironines.
El Comitè de Cogestió del Pla de Gestió de la Sípia va néixer arran de la petició del sector pesquer professional davant la necessitat de regular i preservar aquesta espècie entre el cap de Begur i l’illa de la Maça d’Or. L’òrgan va aprovar el Pla de gestió i el programa socioeconòmic el 5 de febrer de 2020 i està format per les confraries de pescadors de l’Escala, l’Estartit i Roses; l’Associació Catalana per a una Pesca Responsable; investigadors de l’ICATMAR, l’ICM-CSIC i la UAB; la Federació Territorial de Girona; les entitats Low Impact Fisheries of Europe (LIFE) i Salvem l’Empordà, i la Direcció General de Política Marina i Pesca Sostenible.
- Carta d'un lector: 'Una ciutat com Girona no entenc com no li cau la cara de vergonya de no poder arreglar això
- Aquests són els municipis gironins amb més problació nouvinguda en els darrers cinc anys
- Raquel Leirós i Ánxela Soto, expertes en salut: “Tot allò que fas abans d’anar a dormir afecta el teu descans i el dia següent”
- Ca l'Avi o el somni fet realitat de tres joves d'obrir el seu propi restaurant
- Cheka: «Costa un temps acceptar que t’has quedat per sempre sense silenci»
- Destapen fraus elèctrics i irregularitats en botigues de comestibles de 10 municipis de les comarques gironines
- Rebenten dues furgonetes al golf de Caldes i desapareixen prop de 3.800 euros i aparells electrònics de gran valor
- L'antic amo del Drac Paradís obrirà un restaurant de cuina tradicional xinesa i fusió asiàtica a Girona