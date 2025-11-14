Un pres del Puig de les Basses fuig dels Mossos després d'anar a l'hospital de Figueres
La policia busca l'home que està en parador desconegut des de dijous
Un pres de la presó Puig de les Basses va fugir aquest dijous al vespre mentre sortia d’una visita a l’hospital de Figueres.
L’home, d'uns 20 anys, que es troba al centre penitenciari per delictes contra el patrimoni, va sortir del centre sanitari després de la visita mèdica cap a tres quarts de vuit. Quan es trobava a l’aparcament del centre sanitari i els agents intentaven fer-lo entrar al cotxe, va arrencar a córrer i va escapar dels Mossos d’Esquadra.
Els agents van intentar interceptar-lo, però no ho van aconseguir. Diverses patrulles van recórrer la ciutat per intentar localitzar-lo, però fins ara sense èxit. Els Mossos confirmen que no han pogut trobar-lo i que estan fent gestions per trobar-ne el parador. També assenyalen que no es tracta d’un delinqüent perillós.
