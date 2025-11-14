Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Truquen al 112 amb un incendi fals per fer venir una patrulla i atacar-la a Figueres

Un home de 30 anys, un de 20 i una menor són identificats com els autors d’una emboscada que va malmetre un vehicle de la Guàrdia Urbana

Una imatge d'arxiu de la Guàrdia Urbana.

Una imatge d'arxiu de la Guàrdia Urbana.

Tony Di Marino

Tony Di Marino

Figueres

Tres persones van emboscar una patrulla de la Guàrdia Urbana al carrer Avinyonet de Figueres la matinada del 10 d’octubre després d’haver fet un avís fals al telèfon d’emergències alertant de la crema de diversos contenidors. Quan els agents van arribar al punt indicat, van rebre l’impacte de diversos objectes llançats contra el vehicle, que va quedar amb danys importants i va obligar la patrulla a retirar-se per protegir-se.

Arran d’aquests fets, la Unitat d’Investigació dels Mossos de Figueres va iniciar gestions per identificar els responsables de les trucades que havien servit de pretext per fer-hi acudir els policies. La investigació va permetre vincular-hi tres joves: un home de 30 anys, un altre de 20 i una menor d’edat.

Segons els Mossos, els dos adults, tots dos amb antecedents, van ser detinguts aquest dijous i han estat posats a disposició del jutjat d’instrucció de guàrdia de Figueres. Pel que fa a la menor, serà citada per la Fiscalia de Menors quan es requereixi la seva compareixença.

