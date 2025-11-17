Detenen un conductor per portar 58,6 grams d'haixix a Empuriabrava
La Policia Local assenyala que la droga intervinguda duplica el límit penal, motiu pel qual l’han arrestat
La Policia Local de Castelló d’Empúries ha detingut aquest dilluns a la matinada un conductor de 24 anys que portava 58,6 grams d’haixix durant un control al sector Moxó d’Empuriabrava. Els fets han tingut lloc cap a les quatre del matí, dins dels dispositius de vigilància que el cos policial ha desplegat al municipi.
La quantitat de droga intervinguda al jove superava el doble del límit legal que es considera delicte contra la salut pública, motiu pel qual l’individu ha quedat arrestat.
El cos de seguretat manté diversos controls preventius en punts estratègics per detectar possibles delictes i reforçar la seguretat ciutadana, segons informen.
- Un xoc de dos cotxes acaba amb quatre menors atropellats a Llambilles
- «El meu palmarès empresarial és molt més bo que l’esportiu»
- Policies i bombers rescaten una adolescent atrapada al mar després que una onada l’arrossegués a Lloret
- Obligatòries des del gener: aquests són els preus de les balises V16 connectades amb la DGT
- Dos nois de 17 anys ferits en xocar amb la seva moto contra una furgoneta estacionada a Bescanó
- Carta d'un lector: 'Una ciutat com Girona no entenc com no li cau la cara de vergonya de no poder arreglar això
- Carme Noguera, l’altra olotina que es converteix en la dona més longeva de l’Estat: “No he agafat mai una grip”
- Rescaten una excursionista al Puigmal després de caure per un pendent nevat