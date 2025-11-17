Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un home dispara a dos lladres que entren a casa seva a Empuriabrava

Els Mossos en col·laboració amb la Policia Local detenen els dos presumptes delinqüents i l'inquilí de la casa

Sirenes de diversos vehicles de policia

Sirenes de diversos vehicles de policia / Pixabay

Eva Batlle

Eva Batlle

Empuriabrava

L'Àrea d'Investigació Criminal (AIC) dels Mossos d'Esquadra a Girona està investigant un incident amb arma de foc ocorregut en una casa d'Empuriabrava.

Els fets es van produir la matinada del dimarts 11 de novembre i van acabar amb la detenció de tres homes. Un dels habitants de la casa va sorprendre dos homes que li havien entrat per robar i, en reaccionar, va empunyar una arma de foc i va disparar-los.

Els dos presumptes lladres van resultar ferits i van requerir assistència mèdica. Un d’ells va ingressar a l’hospital de Figueres, mentre que l’altre va ser donat d’alta poc després.

El 112 va rebre l’alerta sobre el succés cap a dos quarts de tres de la matinada, i immediatament es van mobilitzar els Mossos d’Esquadra de la comissaria de Roses i la Policia Local de Castelló d'Empúries. La col·laboració entre ambdós cossos va permetre la detenció dels tres implicats.

Atès que es va fer ús d’una arma de foc, la investigació ha quedat en mans de l’AIC de Girona.

Pel que fa als arrestats, l’inquilí de la casa hauria estat detingut, almenys, per tinença il·lícita d’armes, mentre que els altres dos ho han estat per robatori. Fins al moment no s’han revelat més detalls, ja que els agents continuen determinant les circumstàncies dels fets. No es descarta que els tres ja es coneguessin prèviament.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un xoc de dos cotxes acaba amb quatre menors atropellats a Llambilles
  2. «El meu palmarès empresarial és molt més bo que l’esportiu»
  3. Policies i bombers rescaten una adolescent atrapada al mar després que una onada l’arrossegués a Lloret
  4. Obligatòries des del gener: aquests són els preus de les balises V16 connectades amb la DGT
  5. Dos nois de 17 anys ferits en xocar amb la seva moto contra una furgoneta estacionada a Bescanó
  6. Carta d'un lector: 'Una ciutat com Girona no entenc com no li cau la cara de vergonya de no poder arreglar això
  7. Carme Noguera, l’altra olotina que es converteix en la dona més longeva de l’Estat: “No he agafat mai una grip”
  8. Un hospital gironí se situa entre els millors d'Espanya en atenció maternoinfantil

La segona edició d’ “Els barris pedalen” de Girona s’instal·larà al parc del Migdia el 29 de novembre

La segona edició d’ “Els barris pedalen” de Girona s’instal·larà al parc del Migdia el 29 de novembre

Salt porta avui al ple la validació de l’arribada de la Girocleta al municipi

Salt porta avui al ple la validació de l’arribada de la Girocleta al municipi

La UdG acull les Lliçons Ferrater Mora 2025, dedicades a entendre la teoria quàntica

La UdG acull les Lliçons Ferrater Mora 2025, dedicades a entendre la teoria quàntica

El govern espanyol vol augmentar a 350 km/h la velocitat dels trens i reduir a dues hores el trajecte Madrid-Barcelona

El govern espanyol vol augmentar a 350 km/h la velocitat dels trens i reduir a dues hores el trajecte Madrid-Barcelona

El Barça rep la llicència per obrir una zona de l'Spotify Camp Nou i l'inaugurarà aquest dissabte contra l'Athletic

El Barça rep la llicència per obrir una zona de l'Spotify Camp Nou i l'inaugurarà aquest dissabte contra l'Athletic

Avui s’estrena ‘Moeve Fútbol Zone’: el nou programa setmanal que vol mirar el futbol des de dins

Avui s’estrena ‘Moeve Fútbol Zone’: el nou programa setmanal que vol mirar el futbol des de dins

'Pagesia o foc', la campanya d'Unió de Pagesos per exigir canvis estructurals al sector

'Pagesia o foc', la campanya d'Unió de Pagesos per exigir canvis estructurals al sector

El sector agroalimentari s'autoimposa innovació i unió davant el repte climàtic

El sector agroalimentari s'autoimposa innovació i unió davant el repte climàtic
Tracking Pixel Contents