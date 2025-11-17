Port de Roses tanca una temporada de creuers rècord amb 15 escales
El creuer Seabourn Ovation, de 210 metres d’eslora i 560 passatgers, ha arribat avui procedent de Marsella
El port de Roses ha tancat la temporada de creuers 2025 amb les millors xifres de la seva història: 15 escales —gairebé el doble de les 8 de l’any passat— i 4.100 passatgers, una xifra que triplica la de la temporada anterior. Aquest increment consolida Roses com una destinació emergent dins del sector de creuers de petit i mitjà format a la Costa Brava. L’impacte econòmic estimat al territori és de 390.000 euros. L’estimació es basa en un estudi de l’Associació Internacional de Línies de Creuers (CLIA), que calcula una despesa mitjana de 89 euros per passatger en destí, als quals s’hi sumen 6 euros més per passatger associats als serveis portuaris. El creuer Seabourn Ovation ha arribat avui procedent de Marsella, el darrer d'aquesta temporada.
La temporada ha durat vuit mesos, d’abril a novembre, amb una presència destacada de creuers en temporada baixa, fet que ha contribuït a desestacionalitzar l’activitat turística a Roses i a l’Alt Empordà. Aquest flux constant de visitants ha tingut un efecte positiu en l’ocupació i l’economia local, han informat des de l'Ajuntament.
Els passatgers que més han visitat la zona han estat nord-americans (34%), seguits de francesos (21%), australians (8%), britànics (7%), belgues (4%), canadencs (2%), suïssos (1,5%) i alemanys (1%).
A banda de recórrer els punts més emblemàtics de Roses, un 25% dels turistes han optat per excursions arreu del territori. Les destinacions més sol·licitades han estat, per aquest ordre: Girona, L’Escala-Empúries, Cadaqués, Figueres (Museu Dalí), elBulli1846, Peratallada i Llançà.
Sis companyies i dues escales inaugurals
El port ha rebut sis companyies de creuer: Club Med, Emerald Cruises, Mystic Cruises, Ponant Yacht Cruises, Seabourn i SeaDream Yacht Club. El 83% de les navilieres són europees (França, Noruega, Portugal i Suïssa) i el 17% són nord-americanes. Enguany també s’han celebrat dues escales inaugurals: L’Austral i l’Emerald Sakara.
El creuer Seabourn Ovation, de 210 metres d’eslora i 560 passatgers, ha estat l’encarregat de tancar la temporada. La nau ha arribat a les 8 h procedent de Marsella i ha salpat a les 17 h cap a Barcelona. Aquest 2025, el vaixell ha visitat Roses fins a quatre ocasions, reforçant la fidelitat de la companyia al port empordanès.
La promoció de Roses i Palamós com a ports de creuer es duu a terme sota la marca Costa Brava Cruise Ports, integrada per Ports de la Generalitat, els ajuntaments de Roses i Palamós, el Patronat de Turisme Costa Brava Girona i les cambres de comerç de Palamós i Girona.
Roses es consolida com una destinació atractiva per a les companyies de creuer i referma el seu paper dins de la Costa Brava en un sector en creixement.
- Un xoc de dos cotxes acaba amb quatre menors atropellats a Llambilles
- «El meu palmarès empresarial és molt més bo que l’esportiu»
- Policies i bombers rescaten una adolescent atrapada al mar després que una onada l’arrossegués a Lloret
- Obligatòries des del gener: aquests són els preus de les balises V16 connectades amb la DGT
- Dos nois de 17 anys ferits en xocar amb la seva moto contra una furgoneta estacionada a Bescanó
- Carta d'un lector: 'Una ciutat com Girona no entenc com no li cau la cara de vergonya de no poder arreglar això
- Carme Noguera, l’altra olotina que es converteix en la dona més longeva de l’Estat: “No he agafat mai una grip”
- Un hospital gironí se situa entre els millors d'Espanya en atenció maternoinfantil