Detingut a Empuriabrava amb ketamina, viagra i una pistola tàser arran d’un conflicte de parella
La Policia Local l'arresta per tràfic de drogues
La Policia Local de Castelló d'Empúries va detenir dilluns un home de 27 anys a Empuriabrava acusat de tràfic de drogues arran d’un conflicte de parella.
Els fets es remunten a les 12 del migdia a la zona del sector Sant Maurici d’Empuriabrava, els agents locals durant l’escorcoll de l'individu, li van intervenir més de 80 grams de ketamina, un genèric de viagra, altres substàncies i una pistola elèctrica tipus tàser. Aquest va quedar detingut per un delicte contra la salut pública.
Aquesta actuació forma part dels dispositius de control, prevenció i identificació que la Policia Local està duent a terme per reforçar la seguretat ciutadana i prevenir diferents tipus de delictes, informa el cos de seguretat.
- La Generalitat urgeix a tenir un kit d'emergències a casa per sobreviure 72 hores
- Un home dispara a dos lladres que entren a casa seva a Empuriabrava
- L'Hostal de la Granota, un restaurant aturat en el temps
- Un caçador de 64 anys mor a Cervera pel tret d'una escopeta d'un company
- «El meu palmarès empresarial és molt més bo que l’esportiu»
- Un dels menors atropellat en l'accident de Llambilles segueix ingressat al Trueta
- Un xoc entre dos cotxes acaba amb destrosses a una immobiliària a Banyoles
- Carme Noguera, l’altra olotina que es converteix en la dona més longeva de l’Estat: “No he agafat mai una grip”