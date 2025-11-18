Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Detingut a Empuriabrava amb ketamina, viagra i una pistola tàser arran d’un conflicte de parella

La Policia Local l'arresta per tràfic de drogues

La droga, viagra i la tàser intervinguda a Empuriabrava.

La droga, viagra i la tàser intervinguda a Empuriabrava. / Policia Local de Castelló d'Empúries

Eva Batlle

Empuriabrava

La Policia Local de Castelló d'Empúries va detenir dilluns un home de 27 anys a Empuriabrava acusat de tràfic de drogues arran d’un conflicte de parella.

Els fets es remunten a les 12 del migdia a la zona del sector Sant Maurici d’Empuriabrava, els agents locals durant l’escorcoll de l'individu, li van intervenir més de 80 grams de ketamina, un genèric de viagra, altres substàncies i una pistola elèctrica tipus tàser. Aquest va quedar detingut per un delicte contra la salut pública.

Aquesta actuació forma part dels dispositius de control, prevenció i identificació que la Policia Local està duent a terme per reforçar la seguretat ciutadana i prevenir diferents tipus de delictes, informa el cos de seguretat.

