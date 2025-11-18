Mor un motorista en un xoc amb una furgoneta a Llers
El conductor de la furgoneta ha resultat il·lès
Un motorista ha mort aquest dimarts en un xoc amb una furgoneta al quilòmetre 0,1 de la carretera GIP-5107, a Llers, a l'Alt Empordà. Segons el Servei Català de Trànsit (SCT), els Mossos han rebut l'avís del sinistre cap a un quart de sis de la tarda. El conductor de la furgoneta ha resultat il·lès. Quatre patrulles dels Mossos, dues dotacions dels Bombers i dues unitats i el servei de suport psicològic del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) han actuat a l'indret.
Des de principi d'any, 129 persones han perdut la vida en accidents a les carreteres catalanes interurbanes, segons l'SCT. El 45% d'aquestes morts corresponen a col·lectius vulnerables i tres de cada deu són motoristes (41 motoristes, 13 vianants i 5 ciclistes).
