Retiren elements de la coberta del mercat de Figueres que amenaçaven de caure
Els Bombers han abalisat la zona a l'espera de la reparació
Els Bombers han actuat aquest dimarts al migdia davant d’un incident a la coberta del mercat de la fruita i la verdura de Figueres.
Han rebut l’alerta que algunes peces del sostre podrien caure i s’han desplaçat fins a la plaça Catalunya amb tres dotacions, inclosa l’autoescala.
Un cop al lloc, han realitzat el sanejament de la coberta i han comprovat que algunes peces exteriors presentaven risc de despreniment a causa de la dilatació dels ferros. Han retirat una peça i han assegurat-ne d'altres per evitar que caiguessin. Posteriorment, han senyalitzat la zona i han esperat l’arribada de l’arquitecte municipal, a qui han informat de la situació i de les mesures necessàries per a la reparació, informa el cos d'emergències.
Com a conseqüència de l’incident, la Guàrdia Urbana ha tancat el pas de vianants a una part del mercat fins a la finalització de l’actuació dels Bombers, assegura el consistori.
