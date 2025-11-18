Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Retiren elements de la coberta del mercat de Figueres que amenaçaven de caure

Els Bombers han abalisat la zona a l'espera de la reparació

El mercat de Figueres, en una foto d'arxiu. / Ajuntament de Figueres

Eva Batlle

Figueres

Els Bombers han actuat aquest dimarts al migdia davant d’un incident a la coberta del mercat de la fruita i la verdura de Figueres.

Han rebut l’alerta que algunes peces del sostre podrien caure i s’han desplaçat fins a la plaça Catalunya amb tres dotacions, inclosa l’autoescala.

Un cop al lloc, han realitzat el sanejament de la coberta i han comprovat que algunes peces exteriors presentaven risc de despreniment a causa de la dilatació dels ferros. Han retirat una peça i han assegurat-ne d'altres per evitar que caiguessin. Posteriorment, han senyalitzat la zona i han esperat l’arribada de l’arquitecte municipal, a qui han informat de la situació i de les mesures necessàries per a la reparació, informa el cos d'emergències.

Com a conseqüència de l’incident, la Guàrdia Urbana ha tancat el pas de vianants a una part del mercat fins a la finalització de l’actuació dels Bombers, assegura el consistori.

