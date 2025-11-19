Eleccions municipals del 2027
Agnès Lladó anuncia que no repetirà com a candidata d'Esquerra a Figueres: "La vida són etapes, i la política també"
Tot i fer aquest "pas al costat", assegura que continuarà defensant "amb convicció el projecte republicà", que considera "la millor opció per al futur de la ciutat i del país"
La portaveu d'Esquerra Republicana i exalcaldessa de Figueres Agnès Lladó ha anunciat que no optarà a la reelecció per encapçalar la llista municipal a les eleccions del 2027. Ho ha comunicat a través d'un comunicat a les seves seves xarxes socials en què explica que "la vida són etapes, i la política també", i que és conscient que "la política es pot exercir des de molts àmbits". Tot i fer aquest "pas al costat", assegura que continuarà defensant "amb convicció el projecte republicà", que considera "la millor opció per al futur de Figueres i del país".
L'anunci de Lladó no ha estat cap sorpresa a Figueres després que, en els últims mesos, s'hagi fet públic el seu distanciament de la nova assemblea local d'ERC a la ciutat, que va deixar de banda l'exalcaldessa en el seu procés de renovació. En una entrevista a EMPORDÀ, del mateix grup editorial que Diari de Girona, Agnès Lladó explicava que des del canvi en la direcció republicana a la ciutat "no se m’ha convidat a cap executiva local d’ERC a Figueres". Tot i aquest anunci, i el seu distanciament de l'assemblea local, Agnès Lladó continua sent la portaveu del grup municipal d'ERC a l'Ajuntament de Figueres i, també, la portaveu republicana al Consell Comarcal de l'Alt Empordà. La intenció és que Lladó, que manté bones relacions amb l'executiva nacional d'ERC liderada per Oriol Junqueras, mantingui aquests dos càrrecs fins al final del mandat.
L'anunci oficial d'Agnès Lladó és el segon moviment a Figueres de cara a les eleccions municipals del 2027 després que es conegués que el geògraf Javi Martín seria el cap de cartell del PSC, en substitució d'un Pere Casellas a qui es considera amortitzat des del partit. Més complicat és, a dia d'avui, conèixer qui rellevarà Agnès Lladó com a número 1 d'ERC el 2027. Carla Andreu és la nova presidenta de l'assemblea local i podria aspirar a posar la seva cara al cartell; mentre que, diverses fonts, apunten l'actual alcaldessa d'Ordis i exdiputada, Anna Torrentà, com a una opció per sortir del pas.
Les explicacions d'Agnès Lladó
En la seva carta pública, Agnès Lladó assenyala que aquesta decisió arriba al final d'una etapa política iniciada l'any 2007, "quan vaig formar part per primera vegada d'una llista municipal amb en Francesc Canet, com a independent". Aquell pas, recorda, va ser "un punt d'inflexió va ser un punt d'inflexió que em va portar, el 2008, a incorporar-me com a militant a la secció local". Des d'aleshores, diu, "he viscut una experiència profundament enriquidora, que m'ha permès créixer políticament i personalment, conèixer persones extraordinàries i aprofundir en els valors republicans que compartim".
També destaca que ha tingut "l'honor immens de ser alcaldessa de la ciutat que m'ha vist néixer i créixer, i on he decidit desenvolupar el meu projecte de vida". Exercir aquesta responsabilitat, afirma, "ha estat un privilegi que mai oblidaré".
"Ser alcaldessa ha estat un privilegi que mai oblidaré"
En l'escrit, l'encara portaveu d'ERC expressa un agraïment "de tot cor" a totes les persones que l'han acompanyat durant aquests anys. "No sempre ha estat fàcil; la política és exigent i, a vegades, ingrata. Però sempre l'he entesa com l'art de transformar la vida de la gent, i crec sincerament que, plegats, hem assolit fites històries difícils de revalidar, mantenint-nos fidels al projecte republicà, independentista i d'esquerres que ens defineix", apunta.
Lladó conclou la carta amb un missatge d'agraïment i de compromís: "Gràcies per la confiança, el suport i l'estima. Continuem caminant plegats. Visca la República, visca Figueres".
