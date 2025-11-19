Nou equipament municipal
Lladó compra l'antiga fàbrica de guants per generar ocupació i crear habitatge: "No volem ser un poble dormitori"
La nau, de 3.000 m² i situada dins d'una parcel·la de 10.000 m², s'ha adquirit per 267.000 euros
Marc Testart
Després d'un procés de negociació "molt llarg", l'Ajuntament de Lladó ha adquirit l’antiga fàbrica de guants de làtex per 267.000 euros, amb l’objectiu de "generar llocs de treball per a la gent del poble i dels voltants", segons explica l’alcalde, Jordi Puig. "La voluntat és fer-ho en col·laboració amb empreses del territori, iniciatives que hi vulguin portar el seu taller, i evitar que Lladó esdevingui un poble dormitori", remarca.
Paral·lelament, l’adquisició de l’antiga fàbrica, de 3.000 m² i situada dins una parcel·la de 10.000 m², ha de permetre també la creació d’habitatge. "La compra inclou uns terrenys limítrofs amb el cementiri on es podrà dur a terme un projecte d’habitatges, siguin socials o d’una altra naturalesa", apunta Puig. Així mateix, la voluntat del consistori és "generar energia solar" a la gran superfície de teulada de la nau.
Abans de tot això, però, l’Ajuntament té previst traslladar-hi la brigada municipal, que actualment té la seva seu a l’església de Sant Feliu.
Recuperar un espai emblemàtic
Situada a l'entrada de la localitat, l'antiga fàbrica de guants de làtex de Lladó va ser durant molts anys un motor essencial del desenvolupament local, donant feina a força persones de la zona. Avui, però, l'edifici està abandonat. Per aquest motiu, la seva compra i rehabilitació "millorarà significativament la imatge d'arribada al municipi" i permetrà "recuperar un espai emblemàtic", conclou Puig.
- La Generalitat urgeix a tenir un kit d'emergències a casa per sobreviure 72 hores
- L'Hostal de la Granota, un restaurant aturat en el temps
- Els advocats ho afirmen: L'error que cometen milers de famílies en heretar (i que et pot costar milers d'euros)
- Preocupació a Sant Joan de les Abadesses per la presència d'okupes a l’antiga fàbrica Espona
- Un home dispara a dos lladres que entren a casa seva a Empuriabrava
- Mor un motorista en un xoc amb una furgoneta a Llers
- La fàbrica de canelons propietat de la Generalitat surt a subhasta
- Dos accidents de trànsit a Quart i Palol de Revardit per l'aparició sobtada de senglars a la carretera