Masia Serra abandona la DO Empordà després de la desqualificació d'un dels seus vins emblemàtics
El Gneis 2015 es va considerar "fora de paràmetre" en els controls
El celler Masia Serra ha abandonat la Denominació d’Origen Empordà (DO) Empordà després de gairebé tres dècades formant part del segell empordanès després de la desqualificació d'un dels seus vins emblemàtics, el Gneis 2015. El celler ho va anunciar a principi de mes assegurant que mantindran intacta la seva filosofia.
En un comunicat oficial, el celler expressa “tristesa i consternació” i atribueix el pas al desacord amb els criteris del consorci d’inspecció i control, que ha desqualificat el Gneis 2015.
Segons explica Masia Serra, el Gneis 2015 —un vi de guarda reconegut per la seva complexitat, profunditat i trajectòria— ha estat considerat “fora de paràmetre” en els controls organolèptics exigits pel Plec de Condicions de la DO. En concret, el consorci va detectar una lleu turbidesa en el vi quan es troba a baixa temperatura, causada per la precipitació natural de tartrats i polifenols. El celler subratlla que aquesta característica és habitual en vins negres de llarga criança i embotellats sense filtracions agressives, i que no afecta ni la qualitat ni la seguretat del producte.
Des del 1996, Masia Serra ha elaborat vins amb la voluntat de reflectir la mineralitat i la singularitat del paisatge empordanès. El celler lamenta que els protocols d’homogeneïtzació del consell regulador “limiten l’expressió de vins que volen explorar altres camins” i considera que les normes actuals de la DO no s’adapten a la diversitat i evolució del territori.
“Aquesta situació ens ha dut a reflexionar sobre el sentit de pertànyer a una denominació que no reconeix determinades formes d’expressió”, indica el comunicat, que també recorda que casos similars s’han produït en altres regions vitivinícoles europees.
A partir de la collita 2025, el Gneis i la resta de vins de Masia Serra deixaran de portar el segell de la DO Empordà, tot i que el celler assegura que mantindrà intacta la seva filosofia: “Masia Serra continuarà essent Masia Serra — un celler que creu en el territori, en la seva gent i en la llibertat de fer vins que expliquen històries reals.”
La sortida, afirmen, “no és un trencament, sinó un acte de coherència i llibertat creativa”.
