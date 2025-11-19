Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El motorista mort en un accident a Llers era un veí de Roses de 52 anys

Dinou morts a les carreteres gironines des de principis d’any, set d’elles motoristes

Imatge d'arxiu del lloc dels fets, la carretera GIP-5107, a Llers. / Empordà

Eva Batlle

Llers

El motorista mort en un accident de trànsit aquest dimarts a Llers era un veí de Roses de 52 anys.

El sinistre es va produir a primera hora de la tarda a la GIP-5107, quan la motocicleta va col·lidir amb una furgoneta. A conseqüència de l’impacte, el motorista va perdre la vida, mentre que el conductor de la furgoneta va resultar il·lès.

Els Mossos d'Esquadra de Trànsit mantenen oberta una investigació per determinar les causes de l’accident.

19 morts

Amb aquesta víctima, ja són 19 les persones mortes a les carreteres gironines aquest any. És també la primera víctima mortal del mes de novembre.

A banda, cal subratllar que es tracta del setè motorista que perd la vida aquest any en accidents a les vies interurbanes de la província.

TEMES

