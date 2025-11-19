El motorista mort en un accident a Llers era un veí de Roses de 52 anys
Dinou morts a les carreteres gironines des de principis d’any, set d’elles motoristes
El motorista mort en un accident de trànsit aquest dimarts a Llers era un veí de Roses de 52 anys.
El sinistre es va produir a primera hora de la tarda a la GIP-5107, quan la motocicleta va col·lidir amb una furgoneta. A conseqüència de l’impacte, el motorista va perdre la vida, mentre que el conductor de la furgoneta va resultar il·lès.
Els Mossos d'Esquadra de Trànsit mantenen oberta una investigació per determinar les causes de l’accident.
19 morts
Amb aquesta víctima, ja són 19 les persones mortes a les carreteres gironines aquest any. És també la primera víctima mortal del mes de novembre.
A banda, cal subratllar que es tracta del setè motorista que perd la vida aquest any en accidents a les vies interurbanes de la província.
- La Generalitat urgeix a tenir un kit d'emergències a casa per sobreviure 72 hores
- L'Hostal de la Granota, un restaurant aturat en el temps
- Els advocats ho afirmen: L'error que cometen milers de famílies en heretar (i que et pot costar milers d'euros)
- Preocupació a Sant Joan de les Abadesses per la presència d'okupes a l’antiga fàbrica Espona
- Un home dispara a dos lladres que entren a casa seva a Empuriabrava
- Mor un motorista en un xoc amb una furgoneta a Llers
- La fàbrica de canelons propietat de la Generalitat surt a subhasta
- Dos accidents de trànsit a Quart i Palol de Revardit per l'aparició sobtada de senglars a la carretera