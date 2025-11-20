El PLATER vol generar 1.526 MW d'energia solar a l'Alt Empordà abans de l'any 2050
Els municipis podran presentar les seves propostes per acollir les instal·lacions de renovables
El Pla Territorial Sectorial per a la Implantació de les Energies Renovables a Catalunya (PLATER) preveu que l'Alt Empordà generi 1.526 MW d'energia solar i 1.400 WM d'eòlica abans de l'any 2050. Així ho recullen els resultats preliminars del document que ordenarà la implantació de les renovables arreu del país. L’Institut Català d’Energia (ICAEN) l'ha presentat als representants dels 68 municipis de la comarca. El PLATER recull que, en el cas de la fotovoltaica, es col·locaran plaques solars en 1.620 hectàrees de sòl no 'artificialitzat'. A més, se n'instal·laran també en edificis i superfícies 'artificialitzades' (com pedreres o abocadors). Un cop s'iniciï el període d'informació pública, els ajuntaments podran presentar propostes.
La versió preliminar del PLATER recull la capacitat de generació d'energia renovable arreu del país, i proposa els espais més idonis perquè cada territori aporti en funció del seu potencial.
D'una banda, calcula la capacitat dels edificis i dels espais 'artificialitzats' com a zones d’acceleració per a la implantació d’energia fotovoltaica, i també la disponibilitat per a la instal·lació d’energia eòlica. I, d'altra banda, identifica sobre el mapa de Catalunya aquelles zones no urbanitzables prioritàries per a l’acollida de parcs eòlics i de fotovoltaics.
En el cas de l'Alt Empordà, el document preveu que aculli 1.400 MW d'energia eòlica. Estaran inclosos els 81,1 MW de potència que actualment hi ha instal·lada o bé que està autoritzada o en tramitació.
En l'àmbit fotovoltaic, la comarca generarà 406 MW en edificis, 120,2 MW en espais 'artificialitzats' (com ara pedreres o abocadors en desús), i 1.000,2 MW en espais no 'artificialitzats'. També s'hi comptaran els 98,7 MW de potència que ja hi ha establerta o bé admesa o en tramitació.
En total, l’ocupació de sòl no 'artificialitzat' per a l’aprofitament fotovoltaic a la comarca ascendirà a 1.620 hectàrees, que representa un 1,2% del total de la seva superfície.
Participació local
Durant la presentació, a més dels resultats preliminars del PLATER, també s’ha explicat als càrrecs electes la metodologia emprada i s’ha convidat tots els municipis a participar en la definició final del document.
Anteriorment, el Pla ja s'havia sotmès a un període de consultes prèvies en què es van rebre 358 aportacions. Un cop s’iniciï el període d’informació pública, els municipis de l’Alt Empordà podran presentar les seves propostes, que tindrà una durada extraordinària de tres mesos per facilitar la participació del món local.
Posteriorment, un cop aprovat definitivament, els municipis podran adaptar el seu ordenament urbanístic com a instrument per exercir la seva capacitat de decisió a l’hora d’ordenar la instal·lació d’energies renovables en el seu territori.
Per a tota aquesta labor, la directora de l’ICAEN, Anna Camps, també ha exposat en la trobada les diferents eines i canals que els representants municipals tindran disponibles per tal de fer les seves aportacions, modificacions o consultes.
Així, per exemple, un cop el PLATER iniciï el període d’informació pública, se’ls facilitarà un visor web cartogràfic per conèixer els resultats preliminars del PLATER sobre el seu municipi i poder fer les propostes pertinents.
