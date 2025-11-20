Situen el model d'atenció sociosanitària de l'Alt Empordà com a referent català
La consellera de Drets Socials s'ha reunit aquest dijous amb diferents professionals del Consell Comarcal i de les principals àrees de salut
La consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, ha posat aquest dijous l'Alt Empordà com a un referent per a la nova Agència d'Atenció Integrada Social i Sanitària (AGAISS). Els serveis socials i de salut de la comarca fa anys que treballen de manera coordinada. Això significa que els ciutadans tenen una persona referent encarregada de derivar o concertar els diferents serveis que pot necessitar i que poden implicar diverses institucions.
"Aquest model d'èxit que ha funcionat a l'Alt Empordà ens ajudarà a construir un sistema fort per a tota Catalunya", ha ressaltat Martínez Bravo. Per conèixer de primera mà el seu mètode, la consellera s'ha reunit amb diferents professionals del Consell Comarcal i de les principals àrees de salut.
El Parlament va aprovar aquest dimecres la llei de l'AGAISS. La nova entitat unirà la planificació, la governança i l'acció conjunta dels sistemes de salut i de serveis socials. Es tracta d'un mètode que a l'Alt Empordà fa temps que s'aplica. El 2017 es va formalitzar l'acord de governança que va facilitar el treball en xarxa i coordinat entre els serveis socials, les àrees bàsiques de salut i d'altres professionals com poden ser policies o advocats.
Un "cas d'èxit pioner" que la consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, ha posat com a referent per a la nova AGAISS. "Volem que ens ajudin a traslladar aquestes bones pràctiques a tota Catalunya i fer que aquest model d'èxit que ha funcionat a l'Alt Empordà ajudi a construir un sistema fort per a tot el país", ha remarcat.
Per això, la consellera s'ha reunit aquest dijous amb diferents professionals del Consell Comarcal de l'Alt Empordà i de les principals àrees bàsiques de salut de la comarca. Durant la trobada, han compartit experiències, necessitats i mètodes de treball.
Martínez Bravo ha posat dos exemples de com funcionarà la nova unitat, que segueix la metodologia que apliquen a la comarca alt-empordanesa. "Les persones tindran un gestor de cas o un referent únic. Abans, una família amb un infant que té una discapacitat havia de consultar fins a 20 professionals diferents i anar a diverses finestretes. Ara tindran un únic referent que podrà activar tots els serveis que necessitin".
Així mateix, un altre cas d'exemple seria el d'una parella de persones grans. "Quan un dels dos és el principal cuidador, què passa si té un problema i necessita una hospitalització? Amb aquest abordatge es podrà activar un recurs assistencial domiciliari mentre duri l'ingrés", ha exposat.
Un any per posar en marxa l'AGAISS
La consellera ha afegit que, a banda de l'Alt Empordà, hi ha tretze experiències més arreu de Catalunya. "Hi ha catorze bones pràctiques i ara necessitem fer un pas endavant cap a institucionalitzar aquestes bones pràctiques dins d'un marc per a tot el país, perquè no depengui de la bona voluntat dels professionals, sinó que sigui un model central en com gestionem els recursos socials i sanitaris", ha exposat.
Segons la llei de l'AGAISS, en els pròxims sis mesos es redactaran els estatuts de l'Agència i en un any estarà en funcionament. "Estem treballant intensament des del Departament de Drets Socials juntament amb Salut perquè aquest projecte sigui una realitat al més aviat possible", ha ressaltat la consellera.
