Successos
Un detingut i set actes per drogues i armes a Figueres
El dispositiu del pla Kanpai va comptar amb la participació de Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana de Figueres i Policia Nacional
Aquesta passada nit de divendres a dissabte, Figueres va tornar a acollir un ampli dispositiu policial en el marc de l’operatiu Kanpai contra la multireincidència, que es va iniciar a primera hora de la tarda i es va mantenir actiu fins a les sis de la matinada d’avui dissabte. L'operatiu, que es va centrar en diferents bars conflictius de la ciutat i en una de les sortides de l'autopista, va acabar amb un detingut, set actes aixecades per drogues i múltiples identificacions.
L’operatiu va comptar amb la participació d’efectius de la Guàrdia Urbana de Figueres, la Policia Nacional, la Unitat de Seguretat Ciutadana i els serveis regionals de l’ARRO, així com de la Unitat Canina.
En una primera fase, durant les primeres hores de la tarda, els agents van realitzar múltiples identificacions de persones a la via pública en punts sensibles de la ciutat, on habitualment es detecten conductes incíviques, possibles delictes o la presència de persones multireincidents.
Amb l’avanç de la tarda, el dispositiu es va traslladar a diversos bars de la ciutat, on es van efectuar inspeccions amb especial atenció a possibles delictes de tràfic de substàncies estupefaents i tinença d’armes prohibides.
Ja durant el vespre i fins a la matinada, es van establir controls policials als accessos de Figueres amb l’objectiu de prevenir delictes contra el patrimoni. Paral·lelament, patrulles de Seguretat Ciutadana i de l’ARRO van mantenir una presència constant a l’AP-7, amb dispositius orientats a evitar robatoris a l’interior de vehicles, especialment camions.
El balanç final de l’operatiu Kanpai es va saldar amb 1 persona detinguda, 7 actes per tinença de substàncies estupefaents i armes, i 31 denúncies de trànsit. A més, la Policia Nacional va emetre 4 citacions per estrangeria.
