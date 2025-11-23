SOS Costa Brava alerta de "greus dèficits" en la gestió dels espais protegits del litoral gironí
Han presentat estudi que revela mancances estructurals en vuit dels nou grans àmbits naturals de la Costa Brava
ACN
SOS Costa Brava ha fet públic l'estudi 'Diagnosi sobre la gestió dels espais de la Xarxa Natura 2000 i els PEIN de la Costa Brava', una anàlisi elaborada per l'expert Albert Albertí que radiografia l'estat administratiu i la protecció efectiva dels principals espais naturals del litoral gironí, des de l'Albera fins a les Cadiretes. L'informe revisa nou espais d'alt valor ecològic i conclou que només cinc disposen d'una delimitació definitiva. A més, les mancances són importants pel que fa als instruments de planificació i gestió. Només dos espais tenen un pla especial de protecció aprovat i, pel que fa al Pla Rector d'Ús i Gestió (PRUG), segons l'estudi, només les Illes Medes en compten amb un de vigent.
Els espais analitzats són el Cap de Creus, Aiguamolls de l'Empordà, les muntanyes de l'Albera, l'Albera Marítima, les muntanyes de Begur, Castell-Cap Roig, Gavarres, Montgrí-Medes-Baix Ter i Cadiretes.
L'estudi també destaca que un dels casos més paradigmàtics és el de les muntanyes de Begur, incloses al PEIN des del 1992 i que, més de tres dècades després, continuen sense cap instrument de protecció efectiva ni òrgan gestor, pressupost o delimitació definitiva. Segons SOS Costa Brava, aquesta situació ha facilitar que l'espai hagi estat sotmès a repetides pressions urbanístiques i ambientals.
La diagnosi també identifica els principals impactes que amenacen els espais naturals, com per exemple la sobrefreqüentació turística, el fondeig incontrolat sobre praderies de posidònia, la proliferació d'espècies invasores, les activitats extractives i la fragmentació derivada de noves urbanitzacions i infraestructures. L'entitat alerta que aquesta acumulació de pressions posa en risc la biodiversitat i l'autenticitat dels paratges de la Costa Brava.
L'informe proposa un paquet de mesures distribuïdes en tres escenaris (mínim, mitjà i màxim) i assegura que la millora de la gestió és "perfectament assumible" tant tècnicament com econòmicament. Entre les prioritats, SOS Costa Brava destaca l'ampliació dels límits protegits per garantir la connectivitat ecològica, la redacció i aprovació dels instruments pendents de planificació i la creació d'òrgans gestors amb dotació pressupostària real.
Durant la presentació, que es va fer divendres a l'Auditori Josep Irla de Girona, també es va abordar el règim jurídic dels espais i les demandes que l'entitat traslladarà a les administracions. La plataforma va anunciar les accions que emprendrà per revertir les mancances detectades i reclamar un model de protecció alienat amb els estandars europeus. SOS Costa Brava considera que la diagnosi és una "crida urgent a l'acció" i apel·la directament a la Generalitat perquè assumeixi les seves responsabilitats i activi de manera immediata les mesures proposades.
