Educació
L’Ajuntament de Palau de Santa Eulàlia defensa la decisió de tancar l’escola: “És necessària per posar fi a una mala gestió”
El govern municipal assegura que l’obertura del centre comportava uns costos molt elevats
Palau de Santa Eulàlia es queda sense escola i llar d'infants
L’Ajuntament de Palau de Santa Eulàlia ha sortit al pas de les crítiques sobre el tancament de l’escola del municipi i ha defensat la mesura argumentant que és fruit d’un llarg procés de diàleg amb el Departament d’Educació i d’una anàlisi exhaustiva de la situació econòmica, demogràfica i urbanística del municipi. “És una decisió difícil però necessària, orientada a recuperar la sostenibilitat econòmica, restablir els espais públics i posar fi a una etapa de mala gestió que ha afectat greument el municipi”, remarquen des del consistori, presidit per l’alcalde Xavier Baldrich (Agrupació d’Electors de Palau de Santa Eulàlia).
En aquest sentit, destaquen que la mesura “respon a la necessitat de garantir la viabilitat financera del consistori i posar fi a un projecte que s’ha demostrat insostenible”. Alhora, recorden que “l’origen de l’escola es remunta al període de la pandèmia de la Covid-19, quan l’aleshores alcalde, Xavier Camps (ERC), va impulsar la iniciativa arran d’un sondeig informal via WhatsApp —no un procés participatiu, com s’ha afirmat posteriorment— davant la incertesa dels confinaments escolars. Tot i que inicialment va semblar una proposta raonable, la realitat dels costos i les condicions va evidenciar-ne la inviabilitat”.
El consistori explica també que l’obertura del centre suposava uns costos molt elevats, ja que implicava la cessió a Educació de tot l’edifici municipal, la pèrdua d’espais d’ús públic i l’obligació de traslladar l’Ajuntament a un altre immoble destinat a habitatge social. “Malgrat els advertiments i l’absència de qualsevol estudi demogràfic i econòmic, el projecte va tirar endavant”, remarca el batlle.
“Actualment, l’escola compta amb 18 alumnes, dels quals només dos són veïns del poble”
La continuïtat del projecte depenia d’un increment molt important de la població amb l’arribada de noves famílies, un escenari que, segons el consistori, no s’ha produït i per al qual tampoc hi havia disponibilitat d’habitatge. Aquesta visió també era contrària a la voluntat majoritària dels veïns, que sempre han manifestat la seva preferència per un creixement moderat i controlat per tal de preservar els trets específics i el format del poble.
Els actuals governants de Palau de Santa Eulàlia assenyalen que el municipi va ser l’únic de Catalunya que va tirar endavant la prova pilot anunciada pel Govern de la Generalitat per obrir noves escoles rurals. “Actualment, l’escola compta amb 18 alumnes (7 de l’escola i 11 de l’escola bressol), dels quals només dos són veïns del poble. La resta de famílies no hi viuen (3). El Departament d’Educació —afegeixen— ha confirmat que els alumnes del poble tindran plaça garantida a l’escola més propera, a Garrigàs, amb el mateix projecte pedagògic, i que la resta podran ser reubicats a les escoles que ja tenen assignades”.
Revertir l’estat de les finances municipals heretades
L’actual equip de govern assegura que ha treballat des del primer dia per revertir l’estat de les finances municipals heretades. L’incompliment dels dos primers plans de sanejament per part de l’anterior consistori va fer que la tutela financera de la Generalitat requerís un nou pla de sanejament, que s’està duent a terme. Aquest ha inclòs la reducció de personal administratiu, la contractació de serveis tècnics externalitzats i el tancament de l’escola.
La primera petició formal de tancament de l’escola es va presentar al Departament d’Educació el 25 de març de 2024, després de diverses reunions amb els Serveis Territorials, encapçalats per Adam Manyé. El consistori lamenta que el Departament no hagi resolt abans la situació per poder informar amb més antelació les famílies afectades.
