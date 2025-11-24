Retards de més de mitja hora a l'RG1 i l'R11 per robatori de cable entre Llançà i Figueres
La incidència afecta la senyalització
Les línies RG1 i R11 acumulen retards que poden superar la mitja hora per una incidència que afecta la senyalització provocada per robatori de cable entre Llançà i Figueres, segons han informat Renfe i Adif. Personal d'Adif està treballant per solucionar la incidència al més aviat possible. Renfe ha indicat que, per exemple, el tren de l'RG1 que havia de sortir de Maçanet-Massanes a les 8.08 hores i arribar a Figueres a les 9.14 hores circula amb una demora de mitja hora, mentre que el de l'R11 programat per a les 7.05 hores a Portbou i amb arribada a Barcelona-Sants a les 9.40, acumula més d'una hora de retard.
