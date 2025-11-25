Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Castelló comença a desmuntar un dels ponts dels canals d'Empuriabrava

El canvi de l'estructura permetrà el pas de vaixells de més altura pels canals

El pont de la marina d'Empuriabrava que s'està desmuntant

El pont de la marina d'Empuriabrava que s'està desmuntant / Ajuntament de Castelló d'Empúries

Redacció

Castelló d'Empúries

L'Ajuntament de Castelló d'Empúries ha començat els treballs de desmuntatge d'un dels ponts de la marina per renovar l'estructura.

Es tracta del pont de l'avinguda República Catalana on s'espera substituir l'actual infraestructura per una nova estructura d'enllaç més segura, modernitzada i amb una alçada superior que permetrà el pas d'embarcacions més altes.

Els treballs formen part del conjunt d’intervencions previstes per a la recuperació i millora d’aquest punt estratègic, considerat una peça clau per a la mobilitat i activitat del municipi.

Amb aquest projecte, el municipi fa un pas més en la consolidació d’un model urbà i més accessible als vehicles i vaixells, remarca l'Ajuntament.

