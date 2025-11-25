Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Declarat un incendi al costat de la base militar de Sant Climent Sescebes

Els Bombers hi treballen amb set dotacions

Diverses dotacions dels bombers en una foto d'arxiu / Diari de Girona

Eva Batlle

Sant Climent Sescebes

Els Bombers treballen per extingir un incendi declarat aquest migdia a tocar de la base militar de Sant Climent Sescebes.

El cos d’emergències ha mobilitzat set dotacions després de rebre l’avís cap a un quart d’una.

El foc ha afectat una zona de vegetació propera a les instal·lacions militars i ha cremat aproximadament 100 metres quadrats, segons informen els Bombers, que continuen treballant sobre el terreny per rematar l’extinció.

