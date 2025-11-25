Declarat un incendi al costat de la base militar de Sant Climent Sescebes
Els Bombers hi treballen amb set dotacions
Els Bombers treballen per extingir un incendi declarat aquest migdia a tocar de la base militar de Sant Climent Sescebes.
El cos d’emergències ha mobilitzat set dotacions després de rebre l’avís cap a un quart d’una.
El foc ha afectat una zona de vegetació propera a les instal·lacions militars i ha cremat aproximadament 100 metres quadrats, segons informen els Bombers, que continuen treballant sobre el terreny per rematar l’extinció.
