Nadal 2025
Figueres recupera la pista de gel per Nadal i el campament reial
L’arbre de la placeta baixa de la Rambla guanya altura i s’aixeca fins als 16,5 metres amb un pas obert a sota
L’Ajuntament també impulsa una campanya promocional de la ciutat al sud de França per atraure visitants durant les festes i rebaixes
Figueres comptarà amb un centenar d’activitats per Nadal destinades a tots els públics, en especial al familiar, i que es concentraran al centre i també s’estendran pels barris. L’encesa de llums de Nadal marcarà l’inici de la temporada aquest divendres 28 de novembre (18 h) i entre les novetats hi ha la recuperació del Campament Reial a la plaça de l’Església, els dies previs de la Cavalcada de Reis, un parc d’atraccions de Nadal al Clos de Fires i una pista de gel (del 19 de desembre al 6 de gener), i un arbre de Nadal de la Rambla que aquest any tindrà un pis més i un total de 16,5 metres, amb canvi d’il·luminació i s’hi podrà passar per sota. A més, hi haurà nous elements d’enllumenat en nous punts de la ciutat, dos photocalls “Nadal a Figueres” al Mercat de Nadal i a les lletres de Figueres de la Torre Galatea, El Xispassu (festa de l’encesa dels llums del xiprer de Nadal amb El Cafetó), arbres de Nadal naturals amb Comerç Figueres a la zona comercial (plaça Ajuntament, carrer Besalú, carrer Peralada i carrer Joan Maragall) amb la decoració feta per alumnes de l’Institut Narcís Monturiol i enllumenat de Nadal a totes les botigues de la Pujada del Castell per compensar les obres d’aquest tram.
Entre els actes i les activitats previstes que es mantenen hi haurà el Mercat de Nadal i la Caseta Màgica a la Rambla, mapping, espectacles infantils, tallers de manualitats, concerts, teatre i dansa.
El Nadal a Figueres s’iniciarà amb l’encesa de les llums nadalenques, el 28 de novembre (18 h) a la Rambla, al costat del nou arbre de 16,5 metres de la placeta baixa i de la Caseta Màgica, i comptarà amb la participació de les corals de l’escola Sant Pau i de l’Institut Ramon Muntaner, i l’aparició dels personatges Fumera i la Nadalina. A la mateixa Rambla, el divendres s’obrirà el Mercat de Nadal, que comptarà amb una vintena d’expositors amb articles nadalencs, pessebre, arbres de Nadal i alimentació, entre altres, i estarà obert cada dia (d’11 h a 14 h i de 16.30 h a 20.30 h) fins al 24 de desembre.
A més de l’arbre de la Rambla, per l’altre costat el xiprer natural més alt –vint metres- i emblemàtic del centre, ubicat a la plaça de l’Església i que es tornarà a il·luminar, donarà pas a una nova activitat, El Xispassu, organitzat per El Cafetó, ja impulsor del Xupinassu per les Fires i Festes de la Santa Creu.
Així mateix, del 19 de desembre al 6 de gener hi haurà el Parc d’Atraccions de Nadal, al Clos de Fires, i la Pista de Gel. Paral·lelament, l’Ajuntament de Figueres també impulsa una campanya promocional de la ciutat al sud de França amb accions publicitàries fins a finals de gener per atraure visitants durant les festes i rebaixes, combinant oferta cultural i comercial.
Dinamització del Mercat de Nadal i tallers a la Caseta Màgica
El Mercat de Nadal de la Rambla es dinamitzarà amb diferents actuacions durant el desembre, amb gòspel (Gospel Tramunt.Cor), dansa (Escola Marta Coll i Escola Beat Dance) i l’espectacle del Carilló Màgic (Companyia La Tal). Paral·lelament, hi haurà inflables i activitats infantils. A la part baixa de la Rambla s’instal·larà la Caseta Màgica, que comptarà amb tallers de manualitats nadalencs i, puntualment, amb la presència d’en Fumera i la Nadalina, amb la col·laboració de la companyia L’Aüc. La caseta estarà oberta de divendres a diumenges del 28 de novembre al 21 de desembre i dilluns 22 i dimarts 23 de desembre. El 20 de desembre (17.30 h) s’ha programat la cercavila d’en Fumera i la Nadalina amb inici a la plaça Josep Pla.
Les activitats de Nadal s’estendran més enllà del centre, en diferents barris i espais on hi haurà espectacles, activitats i diferents jocs entre el 27 i el 30 de desembre, a la Rambla Nova, Creu de la Mà, Bon Pastor, Parc de les Aigües, Vilatenim i Marca de l’Ham.
Pessebre a la casa consistorial, mapping, tió i Dona dels nassos
A partir del 10 de desembre la casa consistorial, a la plaça de l’Ajuntament, acollirà un pessebre amb figures històriques cedides per Pessebres Prat. Els dies 20 i 21 de desembre tindrà lloc el mapping de Nadal a la plaça Josep Pla (a partir de les 17.30 h amb passis cada mitja hora fins a les 21.30 h). El 23 de desembre (17.30 h), a la plaça de l’Ajuntament, hi haurà el Gran Tió de Nadal, i la Dona dels Nassos recorrerà els carrers del centre el 31 de desembre a partir de les 10 del matí.
Ruta de llums de Nadal dalinianes
També hi haurà visites guiades per conèixer la història de les llums de Nadal dalinianes a través de llums inspirats amb dibuixos de Salvador Dalí (a partir del 5 de desembre). A la programació de Nadal s’hi sumen activitats de Figueres a Escena, com les representacions de l’associació Els Pastorets i els Pastorets del Monturiol, i teatre familiar. La Biblioteca Fages de Climent organitza contes infantils; el Museu de l’Empordà un taller per crear el teu retrat familiar; el Museu del Joguet de Catalunya activitats com recollir la carta per Ses Majestats els Reis Mags d'Orient, tallers de fanalets i d’estels per l’arbre de Nadal i pintar caganers; i l’Oficina Jove prepara tallers de postres i jocs de taula, entre altres. Sardanes, cantades de nadales, concerts de les corals i exhibició del Dance Me seran d’altres dels actes programats.
Torna el Campament Reial
El Nadal a Figueres acabarà el gener. El 2 i el 3 de gener torna –dos anys després- el Campament Reial a la plaça de l’Església i que substitueix el Carter Reial que fa un any va visitar de manera itinerant els barris de la ciutat. Vist l’èxit dels últims dos anys es tornarà a celebrar l’Escola de Patges, impulsada per l’Ajuntament de Figueres i l’Aula de Teatre. Es tracta d’una activitat per a joves de 12 a 15 anys que consisteix a aprendre teatre amb l'objectiu final de poder participar en la Cavalcada de Reis. Es realitza a l’Aula de Teatre, situada al Teatre Municipal El Jardí, i són quatre sessions que es duen a terme els dies 29, 30, 31 de desembre i 2 de gener de 9 a 13 h, a més de la Cavalcada (dia 5 de 16 a 21 h). El 5 de gener hi haurà el tradicional concurs de fanalets (a les 11.30 h es presenten i a les 16.30 h s’entregaran els premis) al Teatre Municipal El Jardí, i la Cavalcada de Reis, que arrencarà a partir de les 19 h pels carrers de la ciutat amb el mateix recorregut que els anys anteriors.
