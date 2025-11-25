Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Nadal 2025

Figueres recupera la pista de gel per Nadal i el campament reial

L’arbre de la placeta baixa de la Rambla guanya altura i s’aixeca fins als 16,5 metres amb un pas obert a sota

L’Ajuntament també impulsa una campanya promocional de la ciutat al sud de França per atraure visitants durant les festes i rebaixes

Ambient del mercat de Nadal a la Rambla de Figueres.

Ambient del mercat de Nadal a la Rambla de Figueres. / Santi Coll

Redacció

Redacció

Figueres

Figueres comptarà amb un centenar d’activitats per Nadal destinades a tots els públics, en especial al familiar, i que es concentraran al centre i també s’estendran pels barris. L’encesa de llums de Nadal marcarà l’inici de la temporada aquest divendres 28 de novembre (18 h) i entre les novetats hi ha la recuperació del Campament Reial a la plaça de l’Església, els dies previs de la Cavalcada de Reis, un parc d’atraccions de Nadal al Clos de Fires i una pista de gel (del 19 de desembre al 6 de gener), i un arbre de Nadal de la Rambla que aquest any tindrà un pis més i un total de 16,5 metres, amb canvi d’il·luminació i s’hi podrà passar per sota. A més, hi haurà nous elements d’enllumenat en nous punts de la ciutat, dos photocalls “Nadal a Figueres” al Mercat de Nadal i a les lletres de Figueres de la Torre Galatea, El Xispassu (festa de l’encesa dels llums del xiprer de Nadal amb El Cafetó), arbres de Nadal naturals amb Comerç Figueres a la zona comercial (plaça Ajuntament, carrer Besalú, carrer Peralada i carrer Joan Maragall) amb la decoració feta per alumnes de l’Institut Narcís Monturiol i enllumenat de Nadal a totes les botigues de la Pujada del Castell per compensar les obres d’aquest tram.

Entre els actes i les activitats previstes que es mantenen hi haurà el Mercat de Nadal i la Caseta Màgica a la Rambla, mapping, espectacles infantils, tallers de manualitats, concerts, teatre i dansa.

El Nadal a Figueres s’iniciarà amb l’encesa de les llums nadalenques, el 28 de novembre (18 h) a la Rambla, al costat del nou arbre de 16,5 metres de la placeta baixa i de la Caseta Màgica, i comptarà amb la participació de les corals de l’escola Sant Pau i de l’Institut Ramon Muntaner, i l’aparició dels personatges Fumera i la Nadalina. A la mateixa Rambla, el divendres s’obrirà el Mercat de Nadal, que comptarà amb una vintena d’expositors amb articles nadalencs, pessebre, arbres de Nadal i alimentació, entre altres, i estarà obert cada dia (d’11 h a 14 h i de 16.30 h a 20.30 h) fins al 24 de desembre.

A més de l’arbre de la Rambla, per l’altre costat el xiprer natural més alt –vint metres- i emblemàtic del centre, ubicat a la plaça de l’Església i que es tornarà a il·luminar, donarà pas a una nova activitat, El Xispassu, organitzat per El Cafetó, ja impulsor del Xupinassu per les Fires i Festes de la Santa Creu.

En Fumera, la Nadalina, el Tió i els capgrossos coincideixen al centre de Figueres

El tió es plantarà, com sempre, a la plaça de l'Ajuntament. / Jordi Callol

Així mateix, del 19 de desembre al 6 de gener hi haurà el Parc d’Atraccions de Nadal, al Clos de Fires, i la Pista de Gel. Paral·lelament, l’Ajuntament de Figueres també impulsa una campanya promocional de la ciutat al sud de França amb accions publicitàries fins a finals de gener per atraure visitants durant les festes i rebaixes, combinant oferta cultural i comercial.

Dinamització del Mercat de Nadal i tallers a la Caseta Màgica

El Mercat de Nadal de la Rambla es dinamitzarà amb diferents actuacions durant el desembre, amb gòspel (Gospel Tramunt.Cor), dansa (Escola Marta Coll i Escola Beat Dance) i l’espectacle del Carilló Màgic (Companyia La Tal). Paral·lelament, hi haurà inflables i activitats infantils. A la part baixa de la Rambla s’instal·larà la Caseta Màgica, que comptarà amb tallers de manualitats nadalencs i, puntualment, amb la presència d’en Fumera i la Nadalina, amb la col·laboració de la companyia L’Aüc. La caseta estarà oberta de divendres a diumenges del 28 de novembre al 21 de desembre i dilluns 22 i dimarts 23 de desembre. El 20 de desembre (17.30 h) s’ha programat la cercavila d’en Fumera i la Nadalina amb inici a la plaça Josep Pla.

Les activitats de Nadal s’estendran més enllà del centre, en diferents barris i espais on hi haurà espectacles, activitats i diferents jocs entre el 27 i el 30 de desembre, a la Rambla Nova, Creu de la Mà, Bon Pastor, Parc de les Aigües, Vilatenim i Marca de l’Ham.

Pessebre a la casa consistorial, mapping, tió i Dona dels nassos

A partir del 10 de desembre la casa consistorial, a la plaça de l’Ajuntament, acollirà un pessebre amb figures històriques cedides per Pessebres Prat. Els dies 20 i 21 de desembre tindrà lloc el mapping de Nadal a la plaça Josep Pla (a partir de les 17.30 h amb passis cada mitja hora fins a les 21.30 h). El 23 de desembre (17.30 h), a la plaça de l’Ajuntament, hi haurà el Gran Tió de Nadal, i la Dona dels Nassos recorrerà els carrers del centre el 31 de desembre a partir de les 10 del matí.

Projecció del mapping de l'any passat a la façana del Jardí

Projecció del mapping de l'any passat a la façana del Jardí. / Santi Coll

Ruta de llums de Nadal dalinianes

També hi haurà visites guiades per conèixer la història de les llums de Nadal dalinianes a través de llums inspirats amb dibuixos de Salvador Dalí (a partir del 5 de desembre). A la programació de Nadal s’hi sumen activitats de Figueres a Escena, com les representacions de l’associació Els Pastorets i els Pastorets del Monturiol, i teatre familiar. La Biblioteca Fages de Climent organitza contes infantils; el Museu de l’Empordà un taller per crear el teu retrat familiar; el Museu del Joguet de Catalunya activitats com recollir la carta per Ses Majestats els Reis Mags d'Orient, tallers de fanalets i d’estels per l’arbre de Nadal i pintar caganers; i l’Oficina Jove prepara tallers de postres i jocs de taula, entre altres. Sardanes, cantades de nadales, concerts de les corals i exhibició del Dance Me seran d’altres dels actes programats.

Torna el Campament Reial

El Nadal a Figueres acabarà el gener. El 2 i el 3 de gener torna –dos anys després- el Campament Reial a la plaça de l’Església i que substitueix el Carter Reial que fa un any va visitar de manera itinerant els barris de la ciutat. Vist l’èxit dels últims dos anys es tornarà a celebrar l’Escola de Patges, impulsada per l’Ajuntament de Figueres i l’Aula de Teatre. Es tracta d’una activitat per a joves de 12 a 15 anys que consisteix a aprendre teatre amb l'objectiu final de poder participar en la Cavalcada de Reis. Es realitza a l’Aula de Teatre, situada al Teatre Municipal El Jardí, i són quatre sessions que es duen a terme els dies 29, 30, 31 de desembre i 2 de gener de 9 a 13 h, a més de la Cavalcada (dia 5 de 16 a 21 h). El 5 de gener hi haurà el tradicional concurs de fanalets (a les 11.30 h es presenten i a les 16.30 h s’entregaran els premis) al Teatre Municipal El Jardí, i la Cavalcada de Reis, que arrencarà a partir de les 19 h pels carrers de la ciutat amb el mateix recorregut que els anys anteriors.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. «Veia que no m’hi guanyaria pas la vida i amb 24 anys vaig plegar»
  2. L’economista Xavier Sala i Martín, sobre els salaris baixos a Espanya: “Mentre la productivitat vingui dels immigrants, no pujaran”
  3. Acord per indemnitzar amb 58.000 euros la família d'una pacient que va morir durant una intervenció al Trueta de Girona
  4. Enquesta CEO: Aliança Catalana seria primera força a Girona
  5. Aquest és el iogurt més sa del món, segons un cardiòleg expert
  6. Desenes d’àvies cuineres recuperen 300 receptes en perill
  7. Els errors més comuns en heretar segons els experts: Si ho saps evitaràs la pèrdua de milers d'euros
  8. Una mare musulmana exigeix als tribunals el dret del seu fill a rebre religió islàmica en una escola catòlica

Furts, robatoris i violència: els Mossos calculen que hi ha 4.000 delinqüents amb risc de reincidir

Furts, robatoris i violència: els Mossos calculen que hi ha 4.000 delinqüents amb risc de reincidir

Catalunya es prepara per a un hivern amb temperatures molt altes i més pluges al litoral

Catalunya es prepara per a un hivern amb temperatures molt altes i més pluges al litoral

El lloguer continua encarint-se a Girona mentre la firma de contractes cau al nivell més baix dels últims anys

El lloguer continua encarint-se a Girona mentre la firma de contractes cau al nivell més baix dels últims anys

El PP critica que l’acord per ampliar els dies de pesca arriba tard i és insuficient

El PP critica que l’acord per ampliar els dies de pesca arriba tard i és insuficient

Autopodium presenta una nova gamma Audi

Autopodium presenta una nova gamma Audi

Gian Marco Griffi, Julio Llamazares i Míriam Cano, entre els primers confirmats al Mot

Gian Marco Griffi, Julio Llamazares i Míriam Cano, entre els primers confirmats al Mot

Azcón, al fòrum España 360: «Si no hi ha pressupost per segon any, el lògic és anar a eleccions a Aragó»

Azcón, al fòrum España 360: «Si no hi ha pressupost per segon any, el lògic és anar a eleccions a Aragó»

Detinguts quatre adults i set menors en el marc del pla de xoc desplegat a zones d'oci de Palamós arran de baralles

Detinguts quatre adults i set menors en el marc del pla de xoc desplegat a zones d'oci de Palamós arran de baralles
Tracking Pixel Contents