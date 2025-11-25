L'Escala aprova un pressupost amb 4 milions d'euros en inversions, 1,5 per a l'Estany de Poma
Una de les majors despeses serà per al desenvolupament dels primers polígons de l'espai de Riells de l'antic càmping que es vol obrir al públic
Arranjar i traslladar els serveis a les persones a la Casa del Mar (600.000 euros), restaurar la muralla de Sant Martí d'Empúries o l'avantprojecte per urbanitzar el sector del Riuet, són altres propostes per a l'any vinent
L’Ajuntament de l’Escala ha aprovat el pressupost municipal per al 2026, que ascendeix a 28.258.051 euros. D’aquesta quantitat, més de quatre milions es destinaran a inversions, mantenint alhora el compromís de no augmentar els impostos municipals per al proper any. Una de les majors inversions són els 1,5 milions per a l'Estany de Poma, que s'espera obrir al públic o la Casa del Mar (600.000) on es traslladaran els serveis a les persones.
El pressupost es va aprovar al ple d'ahir al vespre amb els vots a favor del govern, l'abstenció d'ERC i els vots en contra de Gent de l'Escala, Alternativa per l'Escala, Junts per l'Escala i En Comú.
L’alcalde, Josep Bofill, destaca que el pressupost “busca l’equilibri entre les diferents àrees per garantir els millors serveis bàsics” i, alhora, “seguir actuant com a motor econòmic i de promoció del municipi”. Bofill remarca que aquesta planificació permet continuar reforçant la cultura, el patrimoni i la cohesió social, així com donar suport al teixit associatiu local.
Inversions destacades
Entre les principals partides d’inversió hi ha:
- 200.000 € per als projectes sorgits dels Pressupostos Participatius.
- 1,5 milions per al desenvolupament dels primers polígons de la zona de l’Estany de Poma, amb la previsió d’obrir al públic una de les àrees amb més potencial de creixement.
- 250.000 € per a la millora del carrer Narcís Monturiol.
- 18.000 € per a l’avantprojecte d’urbanització del sector del Riuet.
- 200.000 € per a la millora del clavegueram de la Mar d’en Manassa.
- 150.000 € per continuar el pla de renovació de la xarxa d’aigua potable.
- 220.000 € per a una nova tongada d’asfaltatge.
- 144.500 € per a la restauració de la muralla de Sant Martí d’Empúries.
El pressupost també preveu actuacions a equipaments educatius i esportius, així com millores a les passeres i tanques del passeig d’Empúries.
Una de les inversions més rellevants serà la millora de la Casa del Mar, amb una partida de 600.000 euros, on es traslladaran els serveis d’Atenció a les Persones. Segons Bofill, el 2026 serà “un any clau per millorar el servei en tots els sentits”, amb més eficiència, prevenció i estabilitat en l’equip humà. Aquest àmbit inclourà projectes de suport a famílies amb infants de 0 a 6 anys, ajudes a persones amb discapacitat i millores en l’accés a serveis bàsics per a persones amb mobilitat reduïda. La nova figura del tècnic d’habitatge haurà de potenciar polítiques d’accés i rehabilitació.
Impuls turístic i cultural
El regidor de Promoció Econòmica i Turística, Cultura i Patrimoni Històric, Martí Guinart, assenyala que el pressupost manté una “aposta clara” per la promoció turística basada en l’oferta cultural i patrimonial. Segons Guinart, es continuarà treballant per desestacionalitzar el turisme i reforçar la diversificació econòmica, impulsant projectes com Viu en Blau i col·laboracions amb els parcs naturals. “Volem atraure un turisme de qualitat i potenciar la cultura com a eina de cohesió social”, subratlla.
Serveis públics i sostenibilitat
La partida de Serveis Públics augmenta per adaptar-se al nou model de gestió del cicle de l’aigua i a les inversions en la xarxa d’aigua potable i de clavegueram. El pressupost també inclou un increment del contracte de desbrossat per cobrir tot el municipi durant tot l’any i reforçar el control de plagues, especialment d’estornells i rosegadors.
Un altre punt destacat és que l’Ajuntament tancarà el 2025 sense cap crèdit bancari, situant el rati d’endeutament a zero. Això deixa el consistori en una posició favorable en cas de necessitar finançament per a futures inversions.
L’augment general de la despesa no es traduirà en una pujada d’impostos. L’Ajuntament preveu compensar-lo amb ingressos provinents del canvi de gestió de la zona blava, la captació de subvencions i l’increment dels ingressos de l’impost de construccions i obres, vinculat a noves promocions privades.
El pressupost del 2026 manté el model alineat amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) 2030:
- 48,74% destinat a la dimensió Prosperitat
- 20,43% a Persones
- 16,11% a Planeta
- 0,93% a Partenariat
- 13,79% a Pau
El regidor de Medi Ambient, Transició Energètica i Sostenibilitat, Rafel López, destaca que “més enllà de les xifres, és rellevant mantenir les línies d’igualtat, solidaritat i sostenibilitat que marquen els ODS”.
