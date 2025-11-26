Una associació de guàrdies civils denuncia que només hi ha 14 agents i efectius en pràctiques a la frontera de la Jonquera
JUCIL critica la Direcció General per no abordar "directament la sol·licitud" de crear una comissió de servei que reforci amb urgència la frontera”
L’associació professional JUCIL alerta de la situació “preocupant” que viu la Guàrdia Civil al punt fronterer de la Jonquera, on actualment “el nombre d’efectius s’ha reduït dràsticament, passant de comptar amb aproximadament 52 agents a disposar actualment de tan sols 14”, informa en un comunicat.
A més, JUCIL subratlla que “només 14 agents estan treballant al carrer, als quals se suma una GAP (Guàrdies Alumnes en Pràctiques) en pràctiques”. L’associació denuncia que, per sostenir el servei mínim, les patrulles “s’han de veure reforçades per guàrdies d’altres punts de la província, deixant aquests, al seu torn, sota mínims”.
Segons l’associació, la manca de personal ja té conseqüències directes: “enguany s’han detingut un 84% menys de persones en comparació amb la mitjana anual habitual”, una dada que atribueixen a la “caiguda de l’activitat” derivada de la reducció d’efectius.
Resposta "insuficient i evasiva"
JUCIL critica que la resposta de la Direcció General de la Guàrdia Civil (DGGC) davant de les seves queixes ha estat "insuficient i evasiva". Segons la comunicació oficial, la DGGC afirma que “es mantenen permanentment actualitzats els estudis necessaris per adequar la cobertura del catàleg de llocs de treball” i que les comandàncies adapten els serveis per a un “ús eficient i d’optimització dels recursos disponibles”. Tot i això, JUCIL remarca que aquesta resposta “no aborda directament la sol·licitud” de crear una comissió de servei específica per reforçar urgentment la frontera.
“La Jonquera és una porta d’entrada i sortida crítica, i tenir només 14 efectius on abans n’hi havia més de 50 és posar en risc tant la seguretat ciutadana com la pròpia integritat física dels nostres companys”, assenyalen des de JUCIL, que també adverteixen en la nota que “la estadística d’incautacions ha baixat dràsticament”.
L’associació manté que continuarà pressionant perquè s’implantin mesures urgents i estructurals que permetin recuperar “una dotació de personal adequada a la importància i la càrrega de treball de la Jonquera”, un punt considerat "vital per a la seguretat nacional", conclouen.
