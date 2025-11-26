Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Una avaria elèctrica deixa sense llum el 75% de Figueres i deixa inoperativa la centraleta de la Guàrdia Urbana

La incidència s’hauria produït arran d’un accident de perforació en les obres de la pujada del Castell

Redacció

Redacció

Figueres

Una avaria elèctrica registrada aquest dimecres al matí ha deixat sense subministrament el 75% de la ciutat de Figueres. Segons fonts municipals, la incidència s’ha produït arran d’un accident de perforació en les obres de la pujada del Castell, que ha provocat el tall de llum a les 11 del matí, aproximadament.

Un dels serveis afectats és la centraleta de la Guàrdia Urbana, que actualment no funciona a causa del tall de subministrament. Davant aquesta situació, la Guàrdia Urbana ha habilitat un dispositiu especial de seguretat per regular el trànsit a les vies afectades —avinguda Salvador Dalí, Jacint Verdaguer i Rector Arolas— i garantir la seguretat a la zona comercial.

Els tècnics d’Endesa han estat informats i s’han desplaçat al lloc de l’avaria per iniciar els treballs de reparació. No hi ha encara informació sobre el temps de restabliment del servei.

