Successos
Una avaria elèctrica deixa sense llum el 75% de Figueres i deixa inoperativa la centraleta de la Guàrdia Urbana
La incidència s’hauria produït arran d’un accident de perforació en les obres de la pujada del Castell
Una avaria elèctrica registrada aquest dimecres al matí ha deixat sense subministrament el 75% de la ciutat de Figueres. Segons fonts municipals, la incidència s’ha produït arran d’un accident de perforació en les obres de la pujada del Castell, que ha provocat el tall de llum a les 11 del matí, aproximadament.
Un dels serveis afectats és la centraleta de la Guàrdia Urbana, que actualment no funciona a causa del tall de subministrament. Davant aquesta situació, la Guàrdia Urbana ha habilitat un dispositiu especial de seguretat per regular el trànsit a les vies afectades —avinguda Salvador Dalí, Jacint Verdaguer i Rector Arolas— i garantir la seguretat a la zona comercial.
Els tècnics d’Endesa han estat informats i s’han desplaçat al lloc de l’avaria per iniciar els treballs de reparació. No hi ha encara informació sobre el temps de restabliment del servei.
- L’economista Xavier Sala i Martín, sobre els salaris baixos a Espanya: “Mentre la productivitat vingui dels immigrants, no pujaran”
- Acord per indemnitzar amb 58.000 euros la família d'una pacient que va morir durant una intervenció al Trueta de Girona
- «Veia que no m’hi guanyaria pas la vida i amb 24 anys vaig plegar»
- Girona sanciona setze terrasses de bars i restaurants
- Rebenten 11 trasters en una sola nit d'un pàrquing comunitari de Girona
- Aquest és el iogurt més sa del món, segons un cardiòleg expert
- Fugida fallida: s'accidenta amb patinet intentant escapar dels Mossos a Salt
- Una mare musulmana exigeix als tribunals el dret del seu fill a rebre religió islàmica en una escola catòlica