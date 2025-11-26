Enxampen el copilot d'un cotxe consumint "gas del riure" a Empuriabrava i intervenen nou ampolles d'òxid nitrós
La Policia Local veu un moviment brusc del conductor en aproximar-se al control i l'aturen i descobreixen aquesta substància
La Policia Local de Castelló d'Empúries va aturar la matinada del 21 de novembre un vehicle en el marc d’un control preventiu a Empuriabrava i va descobrir que el copilot, un home de 26 anys, estava consumint “gas del riure” amb un globus. Els fets van succeir cap a la una de la matinada, quan els agents van detenir el cotxe després de detectar una maniobra estranya del conductor en apropar-se al control.
A partir d’aquesta troballa, els agents van identificar tots els ocupants del vehicle i van escorcollar-lo, trobant-hi nou ampolles d’òxid nitrós, que van ser requisades. Segons fonts policials, la intervenció no va comportar cap denúncia, ja que tot i ser una substància perillosa, l’òxid nitrós no està regulat com a estupefaent.
L’òxid nitrós, conegut popularment com a “gas del riure”, s’ha convertit en una moda perillosa. Inhalar-lo pot causar desorientació, al·lucinacions i manca d’oxigen al cervell, amb risc de desmais, aturades respiratòries, arrítmies o fins i tot la mort. L’ús continuat pot provocar lesions neurològiques i dany a la medul·la espinal, mentre que la baixa temperatura del gas pot causar cremades a la gola. Tot i que té aplicacions industrials i alimentàries, el seu consum directe és extremadament perillós, segons adverteixen els cossos policials.
Cada cop hi ha més intervencions relacionades amb aquest gas. Sense anar més lluny, aquest estiu la Policia Local de Lloret de Mar va requisar prop d’un miler de quilos d’envasos d’òxid nitrós durant l’agost.
