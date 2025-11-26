Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Enxampen el copilot d'un cotxe consumint "gas del riure" a Empuriabrava i intervenen nou ampolles d'òxid nitrós

La Policia Local veu un moviment brusc del conductor en aproximar-se al control i l'aturen i descobreixen aquesta substància

Les ampolles de gas nitròs intervingudes a Empuriabrava.

Les ampolles de gas nitròs intervingudes a Empuriabrava. / Policia Local de Castelló d'Empúries

Eva Batlle

Eva Batlle

Empuriabrava

La Policia Local de Castelló d'Empúries va aturar la matinada del 21 de novembre un vehicle en el marc d’un control preventiu a Empuriabrava i va descobrir que el copilot, un home de 26 anys, estava consumint “gas del riure” amb un globus. Els fets van succeir cap a la una de la matinada, quan els agents van detenir el cotxe després de detectar una maniobra estranya del conductor en apropar-se al control.

A partir d’aquesta troballa, els agents van identificar tots els ocupants del vehicle i van escorcollar-lo, trobant-hi nou ampolles d’òxid nitrós, que van ser requisades. Segons fonts policials, la intervenció no va comportar cap denúncia, ja que tot i ser una substància perillosa, l’òxid nitrós no està regulat com a estupefaent.

L’òxid nitrós, conegut popularment com a “gas del riure”, s’ha convertit en una moda perillosa. Inhalar-lo pot causar desorientació, al·lucinacions i manca d’oxigen al cervell, amb risc de desmais, aturades respiratòries, arrítmies o fins i tot la mort. L’ús continuat pot provocar lesions neurològiques i dany a la medul·la espinal, mentre que la baixa temperatura del gas pot causar cremades a la gola. Tot i que té aplicacions industrials i alimentàries, el seu consum directe és extremadament perillós, segons adverteixen els cossos policials.

Cada cop hi ha més intervencions relacionades amb aquest gas. Sense anar més lluny, aquest estiu la Policia Local de Lloret de Mar va requisar prop d’un miler de quilos d’envasos d’òxid nitrós durant l’agost.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. L’economista Xavier Sala i Martín, sobre els salaris baixos a Espanya: “Mentre la productivitat vingui dels immigrants, no pujaran”
  2. Acord per indemnitzar amb 58.000 euros la família d'una pacient que va morir durant una intervenció al Trueta de Girona
  3. «Veia que no m’hi guanyaria pas la vida i amb 24 anys vaig plegar»
  4. Girona sanciona setze terrasses de bars i restaurants
  5. Rebenten 11 trasters en una sola nit d'un pàrquing comunitari de Girona
  6. Aquest és el iogurt més sa del món, segons un cardiòleg expert
  7. Fugida fallida: s'accidenta amb patinet intentant escapar dels Mossos a Salt
  8. Una mare musulmana exigeix als tribunals el dret del seu fill a rebre religió islàmica en una escola catòlica

Girona tindrà 133 places per a persones sense sostre en episodis de fred intens entre la Sopa i la UNED

Girona tindrà 133 places per a persones sense sostre en episodis de fred intens entre la Sopa i la UNED

El turisme polonès es dispara a Lloret de Mar

El turisme polonès es dispara a Lloret de Mar

Alerta: Aquesta estafa creada amb IA et pot buidar el compte corrent

Alerta: Aquesta estafa creada amb IA et pot buidar el compte corrent

Enxampen el copilot d'un cotxe consumint "gas del riure" a Empuriabrava i intervenen nou ampolles d'òxid nitrós

Enxampen el copilot d'un cotxe consumint "gas del riure" a Empuriabrava i intervenen nou ampolles d'òxid nitrós

L'oposició de Sant Feliu de Guíxols esperava més inversió en habitatge, l'Asil Surís o el Museu Thyssen

L'oposició de Sant Feliu de Guíxols esperava més inversió en habitatge, l'Asil Surís o el Museu Thyssen

L'oposició en bloc abandona el ple de Ripoll i deixa sola a Sílvia Orriols

L'oposició en bloc abandona el ple de Ripoll i deixa sola a Sílvia Orriols

Bajan los tiempos de espera para operaciones, consultas y pruebas diagnósticas en la Comunidad de Madrid

Bajan los tiempos de espera para operaciones, consultas y pruebas diagnósticas en la Comunidad de Madrid

Masella dona el tret de sortida a la temporada d'esquí al Pirineu i a tot l'Estat amb bones perspectives

Masella dona el tret de sortida a la temporada d'esquí al Pirineu i a tot l'Estat amb bones perspectives
Tracking Pixel Contents