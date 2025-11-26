Una explosió a la llar de foc deixa dos ferits a Maçanet de Cabrenys
L'habitatge de tres plantes va patir afectacions arran dels fets en portes i finestres
Un home i una dona van resultar ferits, un d'ells de gravetat, aquest dimarts a la nit a causa d’una explosió a la llar de foc de casa seva, a Maçanet de Cabrenys.
El succés es va produir cap a dos quarts de deu de la nit en un habitatge de tres plantes. Els Bombers de la Generalitat hi van activar tres dotacions, mentre que el SEM hi va desplaçar almenys una ambulància i un helicòpter. També hi van intervenir els Mossos d’Esquadra.
Quan els Bombers van arribar, ja no hi havia incendi, però sí que van apagar la llar de foc des d’on s’hauria produït l’explosió. A conseqüència de la detonació, van quedar afectats el marc i dues portes, així com diverses finestres. Finalment, els efectius van ventilar i precintar la zona afectada.
Els sanitaris, per la seva banda, van atendre les dues persones ferides, una de les quals presentava cremades importants. Totes dues van ser evacuades a l’Hospital Vall d’Hebron de Barcelona: una en estat greu i l’altra de poca gravetat, segons fonts dels Bombers.
De moment, es desconeixen les causes de l’explosió.
