L'AFA de l'escola de Palau de Santa Eulàlia culpa l'alcalde del tancament i diu que Educació podria assumir els costos
El Departament manté la previsió de clausurar-lo mentre segueixi la petició del consistori
L'Associació de Famílies d'Alumnes (AFA) de l'escola de Palau de Santa Eulàlia culpen l'alcalde del poble, Xavier Baldrich, de ser el responsable del tancament del centre. A més, asseguren que els arguments econòmics que dona per clausurar-lo "es desmunten", ja que Educació podria assumir-ho, segons els ha comunicat el Govern en una reunió aquest dimecres al matí. Una trobada en la qual han rebut el suport de l'Associació de Micropobles de Catalunya que reclama que Baldrich expliqui per què vol tancar el centre "quan s'ha demostrat que no hi ha un problema econòmic". Des d'Educació assenyalen que segueix la previsió de tancament ja que l'ajuntament no els cedeix l'espai i reconeixen la falta d'alumnat del poble.
Les famílies de l'escola de Palau de Santa Eulàlia carreguen contra l'alcalde, Xavier Baldrich, a qui acusen de ser el responsable del tancament i demanen que expliqui els motius, després de la reunió que han tingut amb el Govern a la seu de Girona. En aquesta trobada, asseguren, Educació els ha deixat clar que ha estat l'ajuntament qui ha comunicat la voluntat de tancar i no cedir més l'espai, tot i que el departament podria fer-se càrrec de les despeses, en cas que el consistori no pugui.
Cal recordar, però, que la llei contempla que el manteniment dels centres va a càrrec dels comptes municipals i aquest és el principal motiu que esgrimeix Baldrich per sol·licitar-ne el tancament.
"Ens han confirmat que qui vol tancar l'escola és l'alcalde i que no existeix cap problema econòmic. Suposant que Palau de Santa Eulàlia no pogués assumir els costos, la Generalitat ho faria perquè volen que les escoles estiguin obertes", ha remarcat la membre de l'Associació de Micropobles de Catalunya, Eva Viñoles.
Per això, Viñoles considera que cal explicar al poble "qui és que realment vol tancar el centre". "És important que l'alcalde ho expliqui per què la vol tancar i quin és l'objectiu definitiu que hi ha al darrere", ha reblat.
L'obertura de l'escola, a més, va comportar que s'hagués de traslladar el consistori a un edifici que, inicialment, estava destinat a habitatge social i que es pretén recuperar. Des de l'AFA, però, asseguren que el Departament els ha confirmat que "no pot tenir un ús residencial, perquè Urbanisme no ho permetria". Això, diu la tresorera de l'AFA, Bruna Berto, suposaria que l'actual edifici on hi ha l'ajuntament "es quedaria sense res i perdent diners".
Aquest dimecres està previst que hi hagi una reunió entre els membres de l'AFA i l'Ajuntament de Palau de Santa Eulàlia, per intentar acostar postures. Baldrich assenyala que la clausura del centre és una mesura "difícil, però necessària" i que ha de servir per "posar fi a una etapa de mala gestió" de l'anterior govern, que, assegura, va generar un dèficit de 124.000 euros el 2023.
El Departament, per la seva banda, deixa clar que la clausura de l'escola respon a la petició que ha fet el consistori. A més, reconeixen que actualment només tres infants del poble en són alumnes, fet que també posa a sobre la taula l'alcalde. En aquest sentit, des d'Educació expliquen que mantenen la previsió de tancar l'escola, atenent així la voluntat del consistori alt-empordanès.
Dèficit acumulat
Un dels principals motius per tancar l'escola és l'estat de les arques municipals. Segons repassa Baldrich, el 2019 es va requerir a l'anterior executiu a redactar un pla de sanejament a causa "dels resultats negatius dels comptes". "Atès el seu incompliment, a finals de 2022 es va haver de refer i tampoc es va dur a terme", retreu. Això va comportar un dèficit de 124.000 euros el 2023 (quan el 2022 era de 99.000 euros).
"El problema més important era el dèficit estructural derivat de serveis municipals sobredimensionats que cada any era d'uns 30.000 euros", remarca l'alcalde. El pressupost ordinari de Palau de Santa Eulàlia és de 200.000 euros.
