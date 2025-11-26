Milloren la captació i el transport d'aigua entre municipis de la Costa Brava nord
El cost de les actuacions s'ha enfilat fins als 3,5 milions d'euros
El Consorci d'Aigües Costa Brava Girona ha invertit prop de 3,5 milions d'euros en la millora de la captació i del transport d'aigua entre diversos municipis de la Costa Brava de l'Alt Empordà. En concret, el cost de les actuacions s'ha enfilat fins als 3.346.795,90 euros, majoritàriament amb fons propis i amb una subvenció de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA). Les obres han inclòs la renovació del bombament del rec del Molí, a Castelló d’Empúries; la substitució d'un tram de la canonada que connecta la captació de Vilanova de la Muga amb l'estació de tractament d'Empuriabrava, on es concentraven la major part d'avaries, i la connexió del ramal de distribució de Llançà a la canonada en alta de Roses.
L'actuació a l'estació del Rec del Molí ha permès substituir les bombes existents per equips amb millor eficiència energètica. A més, també s'ha renovat la instal·lació elèctrica per adequar-la a les normes actuals. En aquest cas, l'import final d'aquesta actuació ha estat de 183.027,18 euros. Unes de les obres més destacades s'han produït al dipòsit de la captació de Vilanova de la Muga i la potabilitzadora d'Empuriabrava, que ha tingut problemes històrics amb avaries a les seves instal·lacions.
Per posar-hi fi, s'ha substituït un tram de canonada de 800 metres de longitud a fi de millorar la fiabilitat del funcionament de la canonada i la garantia del servei. L'import final d’aquesta actuació ha estat d'1.227.831,90 euros i ha estat l'única de les tres actuacions que no ha estat finançada exclusivament pel Consorci, ja que en aquest cas, rebrà una subvenció de l'ACA d'aproximadament un milió d'euros.
La darrera actuació ha estat la connexió del ramal de distribució de Llançà a la canonada en alta de Roses. L'obra permetrà alimentar el ramal de Llançà des de la canonada de transport d'aigua a Roses, que compta amb unes dimensions superiors, de manera que aquest municipi i aquells que reben aigua en alta a través de les seves instal·lacions, com són Colera, el Port de la Selva i la Selva de Mar, disposaran d’un subministrament més fiable.
A tot això, el canvi de font de proveïment de Llançà alliberarà volums del ramal de Cadaqués, que, en cas de necessitat, es podran transportar fins al Port de la Selva i la Selva de Mar. L'import final d'aquesta actuació ha estat d'1.935.936,85 euros.
Amb aquestes millores, el Consorci reforça l'abastament a tota la zona a través de la potabilitzadora d'Empuriabrava i assegura un servei més eficient i adaptat a les necessitats actuals i futures del territori.
