Successos
Li roben 250.000 euros a l'AP-7 a l'Alt Empordà amb el mètode del punxa-rodes
Els fets van tenir lloc a l'altura de la sortida de l'Escala-Empúries, diumenge passat
Els Mossos han obert una investigació per identificar els presumptes lladres
Josep López Navarro
Que els furts amb el mètode del punxa-rodes estan a l’ordre del dia, especialment a l’AP-7, és una realitat. Ho evidencien casos com el que va tenir lloc diumenge passat, 23 de novembre, quan uns lladres van sostreure 250.000 euros a un home de nacionalitat hongaresa a l’altura de la sortida de l’Escala-Empúries, a Orriols.
Segons ha pogut saber l'Empordà, del mateix grup editorial que Diari de Girona, i han confirmat fonts dels Mossos d'Esquadra, els fets van passar cap a les dues de la tarda, quan els autors del furt haurien punxat una roda del vehicle de la víctima per obligar-la a aturar-se.
Tot seguit, i com és habitual amb aquest mètode de robatori, els infractors haurien simulat que volien ajudar-lo i, mentre un d’ells el distreia, els altres s'haurien endut els 250.000 euros, que estaven guardats dins d’una bossa.
Investigació oberta
Després del furt, els presumptes lladres haurien fugit i, de moment, encara no han estat localitzats. Els Mossos d’Esquadra mantenen oberta la investigació.
