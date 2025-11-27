Successos
Un augment de robatoris a Pau obliga a reforçar la seguretat
L'Ajuntament del municipi i els Mossos treballen activament per identificar els autors dels fets i prevenir nous incidents
L'Ajuntament de Pau i els Mossos d'Esquadra s'han activat davant dels robatoris registrats a la zona els darrers dies, reforçant la coordinació policial i recordant a la ciutadania les mesures per prevenir furts i robatoris a la llar.
Ambdós organismes han volgut transmetre un missatge de tranquil·litat i remarcar que la policia treballa activament per identificar els autors dels fets i prevenir nous incidents mitjançant dispositius especials, visibles i no visibles, a tota la zona. "El consistori pauenc informa que, arran dels robatoris produïts recentment, s’han intensificat les tasques de vigilància i la coordinació amb els Mossos d'Esquadra", han anunciat a través de les xarxes socials.
"Entenem la preocupació veïnal, però volem insistir que la seguretat és una prioritat per a aquest ajuntament. Estem en contacte permanent amb els Mossos d’Esquadra, s’han incrementat les patrulles preventives a les zones més sensibles i estem treballant per completar, al més aviat possible, la instal·lació de les càmeres de seguretat que falten. Així podrem blindar tots els accessos i certs punts interiors del terme municipal, incloent-hi el nucli urbà, els Olivars i els Masos de Vilaüt", ha manifestat el govern local, encapçalat per l’alcalde Jaume Isern.
- El temple gastronòmic a una hora i mitja de Girona que rebrà 5.000 catalans aquest Nadal
- L’economista Xavier Sala i Martín, sobre els salaris baixos a Espanya: “Mentre la productivitat vingui dels immigrants, no pujaran”
- L'oposició en bloc abandona el ple de Ripoll i deixa sola a Sílvia Orriols
- Jordi González destapa el seu sou milionari: “Arribava a cobrar moltíssim per programa”
- Catalunya es prepara per a un hivern amb temperatures molt altes i més pluges al litoral
- Sabies que a la platja de les barques de l'Escala hi pots trobar un vestigi de les guerres napoleòniques?
- Dos formatges gironins, entre els millors del món
- Rebel·lió als instituts escola catalans contra l’ordre de fer classe totes les tardes