Frustren una ocupació en un habitatge del centre històric de Llançà

La Policia Local i els Mossos actuen l'impedeixen arran de l'avís d'un veí

Un vehicle policial amb les sirenes enceses. / Pixabay

Eva Batlle

Llançà

La Policia Local de Llançà i els Mossos d’Esquadrade la comissaria de Figueres van impedir aquest dimarts una nova ocupació en un habitatge situat al carrer Església, al centre històric del municipi. L’alerta va arribar gràcies a l’avís d’un veí, que va advertir de la possible ocupació en temps real.

Els agents van constatar que es tractava d’una ocupació “en calent” i, amb el suport dels Mossos, van actuar immediatament per desallotjar l’habitatge sense incidents. Durant l’operació, es van identificar dues persones implicades, homes de 25 i 29 anys. Les diligències policials obertes seran presentades al jutjat corresponent, segons informa el cos policial i l'ajuntament.

